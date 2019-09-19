世卫组织：不安全医疗每年致全球260万人死亡

“仅在低收入和中等收入国家，全世界每年就有数百万名患者因不安全医疗而受到伤害，并导致260万人死亡。这些死亡大多可以避免。”9月13日，世界卫生组织官网发文表示，提请全球注重患者安全问题。



世卫组织呼吁采取紧急行动以减少医疗过程中的患者伤害

世卫组织总干事谭德塞博士说：“任何人都不应当在接受医疗时受到伤害。然而在全球范围内，每分钟至少有5名患者死于不安全的医疗。我们需要建立患者安全文化，以促进与患者的伙伴关系，鼓励报告错误并从中学习，并创造一个无指责的环境，使卫生工作者能增强权能并获得培训从而减少错误。”

据世界卫生组织表示，每十名患者中有四名在初级和门诊医疗中受到伤害。最有害的错误与诊断、处方和药物使用有关。仅用药错误一项，估计每年就会造成420亿美元费用。

世卫组织呼吁世界各国和合作伙伴采取紧急行动，减少医疗过程中的患者伤害。患者安全和医疗质量对于提供有效的卫生服务和实现全民健康覆盖至关重要。

世界卫生组织称，投资改善患者安全可以节省大量资金。预防费用远低于伤害导致的治疗费用。如在美国，2010年至2015年期间，有针对性的安全改善措施估计使医疗保险指定医院节约了280亿美元资金。

提高患者参与程度是加强医疗安全的关键。让患者参与进来可以减少高达15%的伤害负担，每年节省数十亿美元。