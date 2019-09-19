远程会诊用上5G，医科院院长王辰会诊肺栓塞

(健康时报记者 李桂兰)肺栓塞具有高发病率、高病死率、高致残率的特点，肺栓塞在诊治过程中合并出血，如何止血?该不该抗凝、怎样抗凝?困扰着很多临床医生。

近日，在5G网络技术的加持下，中国工程院院士、中国医学科学院院长王辰牵头的中日医院肺血管病团队与银川市第一人民医院呼吸与危重症医学科，共同进行了长达一个半小时的肺栓塞远程会诊教学查房。



中国工程院院士、中国医学科学院院长王辰及其肺血管病团队通过5G远程会诊

远程查房开启后，来自银川市第一人民医院的陈丽君医师汇报了肺栓塞病例：患者葛女士突发胸部不适，通过全面检查后被确诊为肺栓塞，随后给予抗凝治疗。但患者接受抗凝治疗后又遭遇出血，病情复杂且危重，治疗难以抉择。

针对这一难题，王辰院士及其肺血管病团队首先通过5G远程会诊，与患者葛女士展开了面对面交流。

随后，团队借助一台AI超声机械臂和一个4K摄像头为远在千里之外的葛女士进行了5G远程血管超声和妇科超声检查，检查过程中的图像、语音、场景均得到实时同步传输。在无延时查看检查结果后，王辰院士团队为葛女士提供了肺栓塞防治的最佳方案。



5G远程会诊现场

近日，我国已经启动了《基于5G技术的医院网络建设标准》制定工作，此《标准》是由医疗行业与通信行业共同联合启动的5G+医疗的行业级标准，将纳入国家卫生健康标准体系。

虽然5G助力远程查房还处在探索阶段，如何解决延时问题，加强参与方的实时互动，传播高清的影像资料，团队间的磨合性等，这些因素都制约着医生能否为患者提供确切判断。

但我们相信，借助5G低时延、大宽带、高速率的网络特征，远程会诊、远程超声影像、远程心电等医疗协作水平将得到更好地提升。

5G环境下的相关远程医疗业务，势必将与人工智能、物联网、云计算、大数据及边缘计算等前沿科学技术发生深度融合。将彻底重构医患的连接方式，并引发医疗生产力的变革。