嫌“脏”掏耳朵真的没必要

最近，澳大利亚《那就是生活》杂志刊登的一篇报道引发关注。文中提到，一名女性每天晚上都有用棉签掏耳朵的习惯，随着时间的推移，她先是听力出现问题，接着出现了颅内感染，差点危及生命。

导致这一严重后果的祸首竟是掏耳朵时残留的棉纤维。很多患者询问，“硬的工具掏耳朵不安全，怎么软的棉签也这么可怕？”“我掏耳朵从来没出过事，那以后还能不能掏了？”

其实，因为掏耳朵导致感染，甚至患病需要手术的病例，近些年在医院门诊中时常能见到。今天就来说一说耳朵到底能不能掏。

耳屎对人有益并非多余

耳屎的学名是耵聍，为外耳道耵聍腺分泌的一种油脂，其主要成分是蛋白质、黄色素，还含有少量水分和钾、钠等元素。耵聍产生后一段时间，会随着水分挥发变成干片状，也可能是黏稠状，即“油状耵聍”，均属正常。

耵聍虽然有点影响美观，但对人体是有用的。

一是抗菌：耵聍含有丰富的脂肪酸,能在耳道皮肤表面筑起一层酸性膜,使外耳道处于酸性环境下，可起到轻度抗菌作用，保护外耳道免受感染；

二是保温、保湿：耵聍可帮助耳道保持一定的温度和湿度,不让耳道内的皮肤过于干燥；

三是防异物入侵：耳道皮肤的细毛被耵聍中的油脂滋润，可阻挡外界灰尘、防止异物和小昆虫侵犯鼓膜；

四是防噪：耵聍的存在客观上缓冲了传入耳中的声波,避免耳膜被噪音或剧烈的声响所震伤。

清洁不当可致颅内感染

人类清洁自己的身体原本是一件正常的事情，但我们要提醒大家的是，除了耳部不适就医处理耵聍外，别随便自行掏耳朵！

正常情况下，耳道内的耵聍可以缓慢向耳道口移动，在人咀嚼或张嘴时自行排出。而无法自行排出的耵聍一般都比较坚硬或所处位置较深，清理不当很可能将耵聍推入耳道更深处，结果是引发耵聍栓塞，以及眩晕、耳鸣、听力减退、反射性咳嗽等不适感，甚至对耳道造成永久损伤。因此，经常用挖耳勺、火柴棍、棉签, 甚至自己的小手指掏耳朵的行为，并不科学。

掏耳朵为何会引发感染，能导致哪些疾病？

首先，掏耳工具本身就可能带有各种细菌，当它划伤皮肤时，细菌便会趁机侵入引起流脓或耳痛。尤其是在公众场所采耳的人，更容易患上霉菌性外耳道炎等疾病。

相信一些人有过这样的经历，掏耳朵时发现棉签上有血丝，却不太在意。但这种情况若长期存在，相当于反复刺激外耳道的皮肤，不仅会造成外耳道皮肤损伤、发炎、粗糙增厚，还会增加耵聍分泌，甚至引起外耳道炎或湿疹等疾病。其实，看似洁白的棉签上滋生着许多肉眼看不见的细菌、真菌，未经消毒掏耳朵，在人免疫力低下时，就可能引发感染。

由于耳朵与脑组织距离很近，当患上严重的外耳道感染、中耳炎时，对大脑来说就是风险，临床上有些患者因此出现化脓性脑膜炎、脑脓肿等并发症。这也是前文提到的那位女士棉签掏耳后，引发颅内感染的原因。

顽固分泌物应就医取出

如何正确清理耵聍呢？准确地说，其实没有必要清理耵聍，可以等它自行排出。

当然，我们也可能遇到无法自行排出的耵聍，比如，位置较深或者比较坚硬。

此时，最好的办法是到医院耳鼻咽喉头颈外科就诊，医生会用专业办法将栓塞的耵聍取出。对于耵聍栓塞，一般用3%至5%碳酸氢钠滴耳液滴入外耳道，每日5-6次，3-4天后由医生在耳内镜下将耵聍冲洗干净即可。

另外，建议大家在游泳、洗澡时尽量避免耳朵进水，若不慎进水，可将头偏向进水的一侧耳朵后适当跳几下，帮助水流出。切忌不要粗鲁地用手掌密闭外耳道口，再借着压力向外拉，这样可能导致鼓膜损伤。游泳时戴上耳塞也是保护耳朵的一种好方法。

（作者单位：北京朝阳医院）