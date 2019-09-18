挡汗装备可防运动损伤

运动就是花钱流汗，但如果不注意戴防汗装备，会导致运动效果欠佳，甚至造成运动损伤。比如，手心出汗在打羽毛球时，容易使球拍脱手；使用健身器械时出现打滑现象；做引体向上、举重等动作时，可能造成摔伤或重物脱落砸伤人。

北京体育大学运动科学学院副教授苏浩表示，运动时应配好以下防汗装备。

运动毛巾。运动出汗时，用运动毛巾把汗擦干，防止汗水流到手上造成手滑，流到鞋里或滴到地板上使脚下打滑。运动完后可把毛巾披在身上，起到保暖功效，防止身体受凉，尤其在有空调设备的运动馆里应格外注意。

汗腕。很多人不分护腕与汗腕，其实它们是不一样的：护腕的作用是保护手腕，吸汗功能反倒不好，因为材料主要是合成橡胶，吸湿性能几乎没有；汗腕的含棉量高，主要作用就是吸汗。因此，在打羽毛球、乒乓球等运动时，要在持拍手上戴上汗腕，防止汗水流到手心弄滑拍柄。此外，汗腕也可用来擦干额头的汗水，以免汗水流入眼睛引起不适。

头带。头发长和戴眼镜的人运动时最好戴上头带，防止头部汗水流入眼中，或汗水弄花镜片影响视野、视线等。

防滑粉。在手掌上倒防滑粉，有吸汗、增加手掌干燥度和运动表现力的作用。另外，也可使用防滑喷雾，较方便，不过价格也高一点。▲