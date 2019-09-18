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低脂饮食慢病风险低

徐 澄

2019年09月18日09:21 来源：人民网-生命时报

徐 澄 编译

低脂饮食一般是指脂肪占饮食总热量30%以下或全天脂肪摄入量小于50克的饮食模式。美国《营养学杂志》刊登的一项新研究指出，女性保持低脂饮食能长期受益。

美国西雅图市弗雷德·哈钦森癌症研究中心研究员罗斯·普伦蒂斯博士及其研究小组，对来自美国的4.88万名50~79岁绝经女性，展开了低脂饮食模式与长期健康受益的关联研究。在1993~1998年间，参试女性被随机分为低脂饮食模式干预组和普通饮食对照组。干预组将脂肪摄入量从饮食总热量的35%降到20%，同时增加蔬菜、水果和谷物的摄入量。经过近9年的饮食调整后，研究人员发现，低脂饮食对几种疾病的风险影响并不明显。然而，近20年的跟踪调查发现，低脂饮食带来显著可持续的健康效益：乳腺癌全因死亡率降低15%~35%，胰岛素依赖性糖尿病风险降低13%~25%，冠心病风险降低15%~30%。

普伦蒂斯博士表示，新研究结果进一步证实，保持低脂饮食同时，增加水果、蔬菜及谷类食物的摄入量，不会有任何副作用，可收获长期的健康益处。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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