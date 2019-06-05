乳腺癌的重要风险因子竟然是肥胖？

美国一项新的研究发现，那些采用低脂饮食，并且每日多吃蔬菜、水果和谷物的女性死于乳腺癌的风险较低。

这是一个由联邦拨款资助的大型、长期、全国性的健康研究。它从1993年启动，加州大学洛杉矶分校医学中心洛杉矶生物医学研究所的研究人员对2万名、年龄介于50-70岁间的女性进行了研究。

这些女性被要求改变其饮食习惯至少8年时间。具体而言，她们被要求进食更多的水果、蔬菜和谷类，而对照组中有近3万女性则继续进食她们惯常的饮食。

在研究期间，这两组女性都有人被诊断罹患乳腺癌，但那些多吃低脂饮食的女性死于乳腺癌的风险会下降21%。

毋庸置疑，这些结果应该是具说服力的，但这一“低脂”发现难道与当前推广的进食大量健康油脂（如来自鱼类、鳄梨、橄榄油及其他植物性油品）的说法有矛盾吗？人们要问，减少脂肪摄入的总体健康效益究竟是低脂所致还是源自进食了更多的蔬果和全谷类？答案是研究人员并不清楚。

尽管这项研究并没有证明低脂饮食为何有助于降低因乳腺癌而死亡的风险，但目前有越来越多的研究显示以多吃蔬菜、水果和谷物为主的饮食方式对人体健康是有益的。

研究人员指出，那些在研究中被分入低脂饮食组的女性体重平均下降了3%。

因此，她们患乳腺癌死亡的风险降低可能要归因于体重减轻，因为肥胖症是乳腺癌的一个风险因子，而降低体重可能会顺带降低乳腺癌死亡风险。文/曹淑芬