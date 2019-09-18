金秋吃蟹，这些问题尤其要注意

秋天的月饼鲈鱼大闸蟹、柿子板栗桂花糕已经列队走来，秋风起，螃蟹肥，又到一年吃蟹时。螃蟹营养价值高，但吃法不当，也会损害人体健康。究竟怎么吃才健康？哪些人不适合吃螃蟹？广州市第一人民医院营养科副主任医师潘丹峰在此特别跟您聊一聊。

A 螃蟹怎么吃才安全?

蟹长期以水生物、水草、腐败物为食物，在加工、吃的过程中，要记得去掉螃蟹的鳃、胃、肠、心这些部位，并要煮熟、煮透。潘丹峰说，上述部位是螃蟹呼吸、排泄的器官，藏有污垢、细菌等，所以一定要清除干净。另外，蟹死亡后体内的组氨酸分解一种叫“组胺”等有害物质，且死亡时间越长，组胺产生越多，所以，买蟹时要注意选择，尽量避免死蟹，隔夜煮熟的蟹要注意在冰箱低温保存。

B 螃蟹不宜和这些食物搭配

1、柿子：吃了螃蟹就不要吃柿子，这是我们经常能听到的一个常识，到底为什么呢？

潘丹峰说，原因是蟹肉中富含蛋白质，而柿子中含有大量的鞣酸较多，这两样物质会互相发生反应，使消化酶的活性下降，胃肠功能正常的人偶尔吃问题不大，消化功能较弱或胃肠道较敏感的人不宜这样吃。

吃螃蟹又吃柿子，量多的话有可能会造成一些胃肠道的不适如恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

2、浓茶：中国人喜欢喝茶，吃油腻食物往往喜欢喝点茶清肠胃，然而专家却提醒，吃螃蟹前后一般不建议大量喝浓茶。道理与吃柿子相似，浓茶含有较多鞣酸，消化功能较弱或胃肠道较敏感的人不宜同吃，以免引起胃肠不适。

3、梨：梨为凉性食物，与寒性的螃蟹同食，对消化功能正常的人来说可能问题不大，但脾胃虚寒、消化不良者这样吃会损伤脾胃，引起胃肠不适，尤其要注意。

4、雪糕、冷饮：同上面的理由一样，螃蟹性味寒凉，再吃冷冰冰的食物，更容易导致胃肠功能紊乱，出现腹痛、腹泻等不适。

C 这5类人不宜吃螃蟹

1、伤风发热者

中医认为，多食蟹可发风、积冷，时感未清者均忌。简单讲就是，伤风感冒、发热、腹泻者的饮食应以清淡为主，高蛋白的螃蟹不易消化吸收，吃后可能使咳嗽等症状加重、感冒难愈。

2、消化系统疾病患者

螃蟹富含蛋白质，大量食用后会促进胰液、胆汁等消化液的分泌，加重胃肠道、肝、胆、胰腺的负担，过量食用可诱发胃肠炎、胰腺炎，胆囊炎、胆结石者急性发作，所以患有胃肠道疾病、胆囊炎、胆结石、胰腺炎、肝炎及消化系统疾病患者最好避免或少吃。即使对于正常人来说，也不宜一次食用大量螃蟹或蟹黄。

3、心脑血管疾病患者

螃蟹，尤其是其中的蟹黄胆固醇含量较高，多食会导致血胆固醇升高。因此，血脂异常、动脉粥样硬化及冠心病、脑血管疾病患者不宜多吃螃蟹。

4、高尿酸血症和痛风患者

高尿酸血症和痛风是嘌呤代谢异常的疾病，而嘌呤摄入过多会导致其在体内的代谢产物尿酸增高，螃蟹属于高嘌呤食物，进食过多会加重高尿酸血症甚至诱发痛风尿病情。所以，专家认为，高尿酸血症和痛风患者尽量远离螃蟹，更不能尝试“螃蟹+啤酒”的“痛风套餐”。

5、婴幼儿

蟹肉、蟹膏含有大量的蛋白质，与其他肉类相比不太容易消化且容易引起过敏反应，故婴儿及过敏体质、哮喘、容易腹泻的幼儿不宜食用。另外，有过敏史的人、孕妇也要慎吃螃蟹。

（羊城晚报记者 张华 通讯员 袁友芬）