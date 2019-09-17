小眼睛里有大爱 温医大附属眼视光医院文化建设纪实

一座城市的发展，总是以文化兴盛为支撑、为底蕴。一家单位，亦如是。

温州医科大学附属眼视光医院（下简称温医大眼视光医院）以“变不可能为可能”的精神为支撑，以“小眼睛里有大爱”的文化为驱动，21年取得了数不清的成绩。他们不断地梳理自己的文化肌理，以各种扎实的举措丰厚医院的文化土壤。文化如同灯塔，引领着他们在创新发展的改革进程中一次次破浪前行。

播撒创新种子： 倡导贴心的服务文化

文化，蕴含着一种双向的力量，“种”下去的力和“长”出来的力，两者相生相长。

在温医大眼视光医院，这两种文化力的链接，从一架钢琴开始。1998年，医院建院伊始，有企业家慈善助医，想给医院捐5万元。医院院长瞿佳建议：干脆用这笔钱买一架钢琴吧。很多人不理解：一家医院为什么需要钢琴？

“我们要打造一家有品质、有品位的医院，一定要注重发展文化软实力。”瞿佳希望，钢琴能在每一位眼视光人的心里播下一颗文化创新的种子，也期待眼视光医院以后能弹奏出让世界瞩目的乐章。

这架被赋予特殊含义的钢琴，21年来多次在重要场合发挥了作用，如今被摆在新大楼门诊大厅的正中央。尽力创造整洁舒适优美的就医环境，这也是温医大眼视光医院“以人为本”服务文化的一种体现。也正是因此，钢琴、咖啡吧等这些和医院看起来毫不相干的元素，通过创新基因的孕育，在这里得到了生长。

当许多医院的门诊还充斥着嘈杂、拥挤的声音时，温医大眼视光医院已经用舒缓的钢琴音乐，为患者开启温馨、舒适的健康之旅。在这里，即使你什么证件都没带，只要自助机前刷个脸，就可以快速就诊；在这里，检查候诊时的等待，可以是咖啡吧里的片刻悠闲时光；在这里，预约、导诊甚至自助开单检查，都可以通过手机轻松搞定……所有患者感受到的便捷，都得益于该院“一切以病人为中心”的服务理念。

以病人为中心，还必须要努力破解“看病难”、“住院难”等难点问题。为此，医院以“最多跑一次”为抓手，以智慧医疗为依托，通过模式创新、管理改进、流程优化、资源整合，出台了一系列改革举措，不断提升服务质量。比如，实施预约挂号、周末门诊，有效分流就诊高峰，减少患者等待时间；开展预约住院、日间病房，缩短住院时间，减轻患者经济负担；推出“刷脸看病”“智能导诊”等，借力互联网+，为患者提供更加便捷、精准的就诊服务。

与此同时，医院在全国率先推出眼全科门诊、疑难眼病联合门诊、5G远程门诊等创新举措，不断拓展延伸优质医疗服务的内容、范围，满足更多患者多元的需求。

探索创新模式： 弘扬大爱的慈善文化

从瓯越江畔到天山脚下，从海滨之城到戈壁绿洲，温医大眼视光医院的专家们千里迢迢，十年倾情援助新疆阿克苏地区第一人民医院。今年8月3日，援疆十年路大型慈善活动正式举行。

与此同时，教育部全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团首次来到万里边疆，宣讲团团长、温医大眼视光医院瞿佳教授等现场开展近视防控讲座。

无论是一场普通的科普讲座，还是跨越十年的医疗援疆，践行的都是温医大眼视光医院的慈善文化。医院自成立以来，一直积极承担视觉健康的社会公益责任，以“为善不甘人后”的精神，搭建各种公益医疗平台，在开展传统扶贫活动的同时，不断创新公益思维模式。2001年，医院与国际特殊奥林匹克组织结缘；2006年，在浙江省内率先开展“复明救助工程”，在温州实施“爱心温州?慈善启明”；2009年开启“明眸工程”；2010年成立低视力及视觉康复示范中心；2011年，在杭州地区实施“光明行动”，同时在浙南、浙北等地开展 “校园视觉关爱”项目；2012年，启动“川藏青光明工程”…… 二十年来，眼视光人在全国行走200多万公里，足迹遍布17个省市，为100多万人开展了眼部筛查，为近40000人进行了眼科手术，并探索出了一条由“输血”向“造血”转变的扶贫新道路。2012年，“明眸工程”被评为第七届“中华慈善奖”最具影响力慈善项目，该奖项是我国政府最高规格的慈善奖项。2018年，光明行医疗团队还跨出国门，将光明带到了非洲布基纳法索。

怀揣着“为每个人带去光明”的梦想，眼视光人一直坚持不懈努力着。进校园、走社区、到边疆、赴非洲，他们以自己的星星之火，点亮一盏盏光明之灯。

拓展创新载体：打造活力的职工文化

“天上掉下个林妹妹……温州出了个眼视光……”当经典的戏曲文化遇见创新的医院文化，会迸发出怎样的火花？

在医院的门诊大厅，医院近百名员工别出心裁上演了一场越剧快闪，他们在“5.20”这个深情表白的日子，用不一样的创意演绎“小眼睛里有大爱”，引得现场数百人围观点赞。

类似的文化活动，在眼视光医院屡见不鲜。眼视光合唱团在文艺晚会上惊艳亮相，羽毛球俱乐部每季度举办交流赛，摄影俱乐部经常外出采风，“英语角”迎来外籍职工授课……与此同时，工会、团委还组建了一个又一个不同文化主题的“微信群”，每次只要“金点子”一出，群里响应者云集。他们利用业余时间，反复彩排训练，不断精益求精，打磨出了不少精彩的“文化大戏”。今年7月，在青岛举办的Vision China 2019开幕式上，激扬澎湃的《歌唱祖国》快闪活动，瞬间燃爆全场。

为更好地满足职工多元文化需求，温医大眼视光医院还积极拓展各种创新的活动载体，努力打造“活力之家”。借力岗位竞赛平台，深入开展岗位技能竞赛活动，激发员工的“工匠精神”；依托各种俱乐部团队，积极组织形式多样的职工活动，推动“和谐医院”建设；结合情景党课、廉政文化等“红色教育”，不断提升员工党性意识……

“单位文化不仅需要鲜活的载体去传承，也需要每位员工满怀激情去建设。”医院党委书记陈燕燕认为，开展丰富多彩的群众性文化活动，能提高员工文化素养、激发工作热情，也能进一步增强单位的凝聚力和向心力，促进医院健康和谐发展。

强化创新动力： 传承独特的精神文化

在眼视光医院，有一条记载光荣与梦想的“时间长廊”。院史馆的外面名人墙和荣誉墙，记录着每一位眼视光人的不懈奋斗，引领着所有眼科人不断探索。

穿过这条时间长廊，可以进入到医院的院史馆。从我国第一个视力表的国家标准、第一台眼视光学器械的诞生，到中国第一个眼视光医学专业、第一家眼视光医院 ；从首创中国眼视光医学专业人才培养模式，到中国第一个高层次的中外联合培养眼视光博士项目；从中国第一套眼视光国家级规划教材，到中国第一个眼视光学相关的国家科技攻关项目、国家“973课题”项目；从全国首个眼全科门诊 ，到全球首个5G眼科远程门诊……眼视光体系从无到有、从小到大、从弱到强，得益于一直秉持的“大眼科”理念和“一体化”格局，也得益于即使面对众多不确定甚至质疑，依然坚守的医者初心和文化自信。去年，医院在20周年院庆之际出版了《温州医科大学眼视光发展史》，对这种精神文化进行了全面的梳理、凝练。一部眼视光发展史，就是一部精神文化的传承史。

所有的这些，都已经内化成为眼视光人骨子里的文化积淀。这种积淀，与眼视光的发展密切相关，并且在不同的领域激发出不同的活力。在党建工作方面，点燃红色发展引擎，成为首批“全国党建工作标杆院系”；在团建工作方面，打响志愿服务品牌，获评全国学雷锋活动示范点；在巾帼文明创建方面，树起拼搏奋斗的标杆，被评为全国三八红旗集体……

二十多年的浸润和孕育，今天的温医大眼视光医院，不仅形成了集医疗、教学、科研、产业、公益、推广为一体的眼视光体系，也成为了国内眼科领域唯一同时拥有国家临床医学研究中心、国家重点实验室、国家工程技术研究中心三个国家级平台的单位。目前，医院现已稳居国内眼科专科医院第一方阵，位列中国医学科学院的“2018年中国医院科技量值”科技产出位居全国眼科第一，综合排名全国眼科前列。

深化创新思维：树立和合的发展理念

和谐共融，和合共生。在Vision China 2019闭幕式上，大会主席瞿佳再次强调了“和合”的发展理念。他说，因合而聚、因合而兴、因合而新。和是创新的基础，合作的基础。举办VC大会的初衷，就是通过推动跨界融合，推动眼科和视光行业大发展。一席话，展现出新时代眼视光人的发展理念：开放、多元、包容。

新时代，眼视光人树立起“追求卓越”“和合共生”的发展理念，不断深化创新思维，努力加快发展步伐。2018年，温医大眼视光医院牵头组建“全国眼视光联盟”，来自全国各省市、自治区近1500家单位首批加入全国眼视光联盟，其中不乏我国中西部边远地区。

同年，该院又与浙江省温州市龙湾区(温州高新区)合作建设的“中国眼谷—温州眼视光国际创新综合体”，专注眼健康，集聚临床、教育、研究、孵化、产业功能，着力打造眼健康领域的“硅谷”。

2019年，积极筹备在浦东新区上海国际医学园内投资建设上海国际眼视光眼科医学中心。将立足上海这个国际化大都市，引入世界一流眼科技术、国际化一流眼科人才，创建集医疗、科研、教学三位一体的国际一流眼科医院。

……

站在新的起点和格局之上，今天的眼视光人，激情澎湃，信心满满。他们将凝聚起更加强劲的奋斗力量，以坚定的文化自信，努力书写新时代的华美乐章。