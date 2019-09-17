颈椎酸痛难忍，4种治疗方式，让你脖子不僵、疾病不找

随着年龄的增长，颈椎越来越容易出现病变症状，很多人认为只要是脖子痛或肩膀疼，就是颈椎病，而碰上了颈椎疾病就认为自己得了大病，要动手术开刀治疗了，但事实上并非如此！

一、颈椎综合征分成5个类型

要谈颈椎病的治疗方式，就得先搞清楚颈椎疾病究竟有哪些，颈椎病又称“颈椎综合征”，一般而言，可以分成5个类型。

1、颈型

颈型颈椎病又称为软组织型颈椎病，现代医学认为，其主要是受坐姿不当、长期伏案工作等影响，加之外界寒冷刺激，使得人体颈部肌肉群长期处于劳累状态，甚至发生痉挛，导致肌力不平衡，对颈神经背侧支造成直接刺激，进而使颈椎发生生理曲线改变，导致颈椎间隙不稳或松动情况。

2、神经根型

神经根型颈椎病作为常见颈椎病之一，约占全部颈椎病60%左右，主要病因是颈部神经根部受刺激、压迫等引起的颈、背部疼痛，进而导致手臂、手指等出现放射性疼痛、麻木等，对正常工作及生活造成严重影响。

3、脊髓型

脊髓型颈椎病是颈椎病最为严重的类型，也是脊髓损伤最常见的原因。目前认为除了椎管狭窄造成的机械压迫和缺血性改变构成其病理生理基础外，颈椎的动态不稳也是造成脊髓损伤的重要因素。

4、椎动脉型

椎动脉型颈椎病患者会常出现不同程度的眩晕，同时还会伴随恶心、呕吐、耳鸣的症状。主要是因为压迫到椎动脉引起的，特别是在转头时，患者头晕的症状会更加明显。

5、交感神经型

以交感神经受到刺激产生交感神经功能紊乱为临床表现的疾病。交感神经型颈椎病患者经常会出现内脏、腺体、血管等功能障碍，患者主要的症状是头晕、偏头痛、心悸。

二、治疗颈椎病的方法有哪些？

1、 药物治疗

患者可能会使用到的药物有镇痛消炎类药物与肌肉松弛剂等。至于非类固醇消炎药、镇静药等可以用来缓解颈椎椎体关节炎性疼痛、酸胀等不适。

2、牵引治疗

进行牵引治疗，可以缓解颈椎椎间盘压力，解除颈部肌肉的痉挛，进而减轻神经根的压迫，使头颈部恢复正常生理曲线，但其疗效有限。

3、物理治疗

物理治疗主要是应用各种声、光、电、热、磁等作用于人体，以达到治疗和预防疾病的目的，用于缓解颈椎病的某些症状以及维持颈椎功能。

4、手术治疗

对于神经根或脊髓严重压迫的颈椎病患者，需要考虑手术治疗。手术方式有很多，比如椎间孔镜和前路椎间盘摘除加钛网钢板内固定，后路椎板减压等。

三、颈椎疾病通常要用多种方式合并治疗

由于颈椎病是比较复杂的疾病，发生的原因很多，而且当颈椎病发展到一定程度时，比较难完全恢复正常，所以单靠药物治疗往往只能缓解部分症状，而不能彻底治好。

至于要到动手术的状况，主要是针对神经根型颈椎病，如果在保守治疗2个月后症状改善状况不佳、或是出现力量明显减弱甚至肌肉有萎缩趋势，就建议考虑手术治疗，此外，针对脊髓型颈椎病，一旦确定诊断，也建议尽早进行手术治疗。

（本文作者：孟德强，上海市公共卫生临床中心骨科主治医师，来源：南方健康）