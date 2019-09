温医大跻身“世界名流”

记者昨天从有关方面了解到,最新发布的泰晤士高等教育(THE)2020年度世界大学排名显示:温州医科大学全球排名1001+(“+”代表并列),国内排名并列71名。迄今,全国只有4所医科大学进入该排名榜单。

泰晤士高等教育世界大学排名从教学、科研、论文引用、国际化、产业收入等5个方面共计13个指标进行考量。今年是泰晤士高等教育推出该排名的第16个年头,共有92个国家/地区的1396所大学上榜。中国大陆上榜的高校数量从72个增加到81个,其中,浙江省共有3所大学上榜,分别是浙江大学(排名位列107)、浙江工业大学和温州医科大学(两者并列第1001名)。

上榜的中国大陆独立设置医学院校共4所,分别是:南京医科大学,排名位列601-800;首都医科大学,排名位列801-1000;南方医科大学与温州医科大学,排名均位列1001+。

温州医科大学成功“打榜”,跻身“世界名流”,其背后是这座高校瞄准“国内一流、有国际影响”的志向与努力。据悉,温州医科大学历来把学科建设作为内涵发展的重中之重,取得了一系列重大突破,向着高水平医科大学迈出坚实的步伐。尤其近年来,提出“争创双一流(一流大学和一流学科)”的重点计划,并制订了指导意见和实施方案,进一步加快了向“建设国内一流、有国际影响的一流医科大学”迈进。其学科创建、科研成果等方面频频取得新成果:新增临床医学专业学位博士点和药学、基础医学、生物医学工程一级学科博士点;新增国家临床医学研究中心、再生医学与神经遗传国际联合研究中心等一批国家级学科平台,“眼视光学院教师团队”入选首批全国高校黄大年式教师团队;ESI前1%学科增加到6个,分别是临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、材料科学和化学,其中临床医学进入全球排名前2‰行列;以第一完成单位在Nature发表论文,研究成果获得国家科技进步一等奖和二等奖、中华医学科技奖一等奖、教育部自然科学一等奖和浙江省自然科学一等奖等。

目前,温州医科大学已分别入选全球四大最具影响力世界大学排名榜单中的三张:软科世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities)、U.S.News世界大学排名(U.S.News Best Global Universities Rankings)和泰晤士高等教育世界大学排名(World University Rankings | THE Higher Education)。其中最好排名为全球601-700位(软科世界大学学术排名)。(记者 姜巽林 )

来源:温州日报