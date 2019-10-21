“生命之约·大爱传递”宣传活动在温州医科大学举行

近日，“生命之约·大爱传递”全国人体器官捐献宣传进校园活动在温州医科大学举行，现场共有240余名志愿者签署了人体器官捐献志愿书，他们的器官捐献志愿登记信息也被纳入电子健康医保卡，并显示捐献志愿“专属图标”。中国人体器官捐献管理中心副主任侯峰忠对此给于充分肯定和支持。他表示，这是一次极有意义的尝试和突破，如果得到推广，将会对我国人体器官捐献事业的发展具有里程碑式的意义。

据悉，温医大“生命之光”器官捐献宣传志愿服务团争取到温州市卫健委的支持，利用电子社保卡和健康医保卡两卡合一的契机，促进“器官捐献志愿加入电子健康医保卡”的真正落地。

“生命之光”器官捐献宣传志愿服务团团长黄君婷表示，我们经过多方论证，认为该创新举措有利于医生在查阅该患者档案信息时，第一时间了解到患者的捐献意向，能更好地发挥器官捐献志愿登记的意义。

活动现场举行了人体器官捐献进校园启动仪式暨新生医学人文第一课，器官捐献者叶沙的父母受邀来到现场。在叶沙父母的共同见证下，绘本《叶沙行星系》正式发行，并被赠与温州市图书馆与市内小学。该书由温医学子自主策划、编绘、出版，将叶沙的感人事迹通过童话的形式，讲述给更多的孩子听，让这份无疆大爱继续传递。此外，500余名参会代表及来自温州各大高校的师生代表参加了校园定向打卡宣传行，让更多在校学生进一步了解器官捐献事业。

此次活动由中国人体器官捐献管理中心、浙江省红十字会主办，浙江省人体器官捐献管理中心、温州市红十字会、温州医科大学共同承办。