英国放宽限盐，心脏病人增多

本报驻英国特约记者 曹 雪

英国一直以来是世界上的“减盐”先锋国家，一方面督促餐馆、外卖店及食品制造商 “限盐”，另一方面提醒公众避免食用高盐食品。早在2008年，人均每天食盐摄入量就降至8.6克。但近年来，由于英国政府放松对食品制造商在食品中添加盐的监管，导致心血管疾病和胃癌患者增多。

近日，英国伦敦帝国理工学院和利物浦大学研究者发表新研究，他们分析了13年来英国人的盐摄入量，发现由于2011年起放宽了对食品制造商添加盐的规定，全国盐摄入量下降已经停滞。2011年之前，英国男性盐摄入量每年下降0.2克，女性为0.12克；2011年监管放松后，男性的年下降量降至0.11克，女性为0.07克。2003~2010年间，英国独立食品标准局密切监测了盐含量，并与食品行业商定减盐目标。比如，要求所有食品制造商将85类食品中的盐含量降低10%~20%。然而，很快这项政策被公共健康责任协议取代。于是，食品行业制定了自己的标准，同时会向卫生部报告进展，但新的系统缺乏强大的独立监控和执行能力。研究小组估算发现，2011~2017年，由于政策变化，英国新增9900例心血管疾病和1500例胃癌。疾病负担不仅影响了英国人的健康，还拖累了经济，直接导致经济损失约1.6亿英镑（1英镑约合人民币8.8元）。

研究人员预测，如果不采取紧急且强硬的措施，会有更多英国人患心脏病、中风和癌症，未来6年内，可能给经济增加96亿英镑的负担。所以，英国政府必须制定明确的减盐目标和惩罚措施，以确保食品行业减少在食品中添加盐，温和的自愿措施只会害了民众。