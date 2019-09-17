萧忠彦 编译

文胸不仅显示出女性的曲线美，还可以支撑乳房，防止下垂。然而，如果文胸选择、佩戴不当，也会增加女性患上乳腺疾病的风险。近期，美国《医学日报》总结了挑选文胸的五个窍门。

1.材质舒适。选择由透气织物或天然布料（如棉、竹纤维）制成的文胸。这样的文胸有助汗液排出，使胸部保持干燥、凉爽和舒适。有些人对乳胶或部分金属过敏，购买时要确认肩带和搭扣的材质，避免刺激皮肤。

2.适合个人体型。如果罩杯尺寸偏大或身材较胖，就要选择更宽的肩带和搭扣，这样穿起来才舒适。一项对绝经后妇女的研究发现，如果罩杯偏大的女性戴了尺码偏小的文胸，会造成背部疼痛。选择适合个人体型的文胸有助于减轻背部、肩膀和颈部的负重，避免背部疼痛和颈部肌肉紧张，防止影响脊柱健康。

3.贴身。肩带应该足够紧，但又不限制活动；乳房应全部被包裹在罩杯中。当脱下文胸时，皮肤上不应该有勒出来的红色印迹。

4.没有钢圈。一些专家认为，穿带钢圈的文胸可能会导致乳房健康问题。无钢圈文胸能够释放胸部压力，不会勒出一道钢圈印，所以没有压迫乳房和乳腺的问题。

5.根据生命周期来选择。怀孕、哺乳和更年期时，女性雌性激素分泌变化，乳房大小也会发生改变。这时不应再穿平常的旧文胸，最好根据体型变化，选择柔软、有弹力的内衣。

此外，运动时穿上专门的运动文胸能够使身体更舒适，避免乳房下垂。推荐选择垂直肩带的，比在后背处交叉的文胸穿起来更舒适。▲