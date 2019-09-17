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维B吃太多，骨折风险高

2019年09月17日09:09 来源：人民网-生命时报

维生素B族对维护人体健康、预防及治疗多种疾病都有重要作用，但其使用也并非多多益善。近日，美国哈佛大学发表在《美国医学会杂志·开放》期刊上的一项研究表明，维生素B6和B12摄入量（食物摄入和营养补充剂摄入的合计）较多，女性绝经后骨折风险高。

研究小组以7.6万名绝经后女性为对象，以每4年1次的频度对参试者的饮食生活进行问卷调查，并以每2年1次的频度监测她们的股关节骨折情况。结果表明，在30年追踪期间，维生素B6的摄入量超过35毫克/天以上者，与不到2毫克/天者相比，骨折风险增加了29%。维生素B12的摄入量在30微克/天以上者，与不到5微克/天者相比，骨折风险增加了25%。维生素B6摄入量超过35毫克/天以上，且维生素B12摄入量在20微克/天以上者，与维生素B6摄入量不到2毫克/天，且维生素B12摄入量不到10微克/天者相比，骨折风险整体增加了47%。

研究人员建议，维生素B6和B12的累积摄入量中间值分别为3.6毫克/天和12.1微克/天，女性更年期后应特别注意。

（王爱琴）

(责编：李轶群、杨迪)


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