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将不合格玩具逐出市场

李 雪

2019年09月17日08:52 来源：中国经济网

　　深圳市消费者委员会近日发布的软泥玩具比较试验结果显示，17款软泥玩具中有13款硼元素迁移量超过相关标准要求，占比76%。其中，10款超轻黏土中有6款硼元素迁移量被检出不符合相关标准要求。

　　很多小朋友喜欢玩橡皮泥等软泥玩具，其安全性备受家长关注。从检测结果来看，部分企业为了追求销量，片面控制成本，忽视产品中可能存在的安全风险，造成软泥玩具质量存在一定问题，部分商家搞虚假宣传更值得警惕。比如，市面上一些被检出硼元素迁移量超标的产品却宣称其产品安全无毒，有的甚至还宣称其原料为“食品级”，这很可能会误导消费者。

　　儿童玩具安全问题不能小觑。首先，生产厂家应依法依规生产，从源头上控制，就会让孩子远离伤害。其次，销售环节应杜绝虚假宣传，必须以事实为基础，倘若玩具本身达不到“食品级”，就应规避不实宣传。此外，消费者也应增强防范意识，认准正规厂家生产且印有强制认证标识的玩具，并教育引导孩子养成良好习惯。更重要的是，市场监管部门要积极作为，加强市场监管，将不合格玩具逐出市场，让消费者放心消费。

(责编：李轶群、杨迪)


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