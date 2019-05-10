玩具是孩子儿时的好伙伴。伴随科技智能加入，如今的玩具也“炫酷”不少，按钮一开，能歌会跳的玩偶立刻“表演”起来，发出各种声音，就连普通的小皮球都能变换出五颜六色的色彩……这种“声光电”玩具颇受家长和孩子青睐。但从孩子认知和健康角度看，此类玩具未必是好选择。

婴幼儿身心发育不完善，太响、太亮的声光电玩具很可能会惊吓到他们，有些劣质玩具发出的声响比较刺耳，对孩子柔嫩的听觉系统来说很可能是噪音；闪闪发光的玩具还会影响宝宝视力，造成眨眼、视疲劳等问题。一些通过敲打能发出声音和光彩的“击打玩具”，孩子刚开始玩时可能觉得有趣又过瘾，可一旦学会后，这些玩具就显得无聊和乏味，玩法过于单一，创新性不足，对正处于探索世界的小孩子来说，缺乏足够的新鲜感和吸引力，影响认知。另外，有些电子玩具做工复杂，有小螺丝，还需要安装电池，这些小零件一不小心就会造成误食误吞等情况。

因此，家长给孩子挑选玩具时，不要只被表面的花哨迷惑。婴幼儿及学龄前的孩子，玩玩具更多是帮助发展他们的动手、运动能力及各种感官发育。所以，挑选玩具要挑有“内涵”、可以动手动脑的，比如可以拆卸重组的积木、套塔、橡皮泥、钓钓乐等，声光电玩具尽量少玩。