秋天这4种疾病“卷土重来” 过敏的人要注意

秋季一到，很多人出现了皮肤荨麻疹、打喷嚏、流清鼻涕等症状，这些都是过敏的症状。那么，过敏是如何发生的？有过敏体质的人应警惕哪些疾病呢？

过敏是临床上所谓的变态反应，是某种物质进入人体或者接触到某种物质所引起的一系列机体不正常反应，人群发病率为三分之一。常见的过敏原共有4种：1.吸入性过敏原：花粉、螨虫、动物皮毛和分泌物、灰尘、真菌、蟑螂、粮尘、羽毛、某些昆虫的脱屑及代谢产物、棉花纤维、麻织物的纤维、丝制品、枕头的填充物（木棉、谷糠、蒲绒等）、某些含有蛋白水解酶的洗衣粉、木尘等均可以引起致敏并诱导过敏发作。

2.食物过敏原：许多日常食物可引起过敏，能引起过敏的食物包括鱼、虾、蟹、蛤类和贝类等海产品、鸡蛋、牛奶、芒果、桃子、菠萝、香蕉、肉制品、豆制品、芝麻、花生、面粉、扁豆、芸豆、辣椒、西红柿、苹果、巧克力和某些食用昆虫（如蚱蜢、蚕蛹）等。某些食物添加剂（如防腐剂、染色剂和保鲜剂等）也可诱发过敏。

3.药物过敏原：许多药物可引起过敏，能引起过敏的药物过敏原包括青霉素、头孢类抗生素、喹诺酮类抗生素、某些中药制剂等药物，药物过敏的患者可表现为各种皮疹，有的仅表现为内脏损害；也有的除皮疹外还合并有内脏损害。严重的会发生过敏性休克，危及生命。

4.接触过敏原：常见的接触变应原包括日用的化妆品，眼镜框、皮带扣等镀锌镀镍的物品，还有染发剂都可能导致接触性皮炎。

那么，有过敏体质的人，应该注意哪些过敏性疾病呢？1.过敏性鼻炎，是指特应性个体接触变应原后，主要由IgE介导的介质（主要是组胺）释放，并有多种免疫活性细胞和细胞因子等参与的鼻黏膜非感染性炎性疾病。典型症状主要是阵发性喷嚏、清水样鼻涕、鼻塞和鼻痒，部分伴有嗅觉减退。

2.支气管哮喘，是由多种细胞及细胞组分参与的慢性气道炎症，此种炎症常伴随引起气道反应性增高，导致反复发作的喘息、气促、胸闷和(或)咳嗽等症状，多在夜间和(或)凌晨发生，此类症状常伴有广泛而多变的气流阻塞，可以自行或通过治疗而逆转。

3.荨麻疹，是由于皮肤、粘膜小血管扩张及渗透性增加而出现的一种局限性水肿反应。临床上表现为大小不等的风团伴痰痒，有时可伴有腹痛、腹泻和气促等症状。

4.食物过敏，是暴露于某种食物后反复发生的、由特定免疫反应引起的不良健康效应。食用某些食物后出现口唇肿胀、咽痒、咽部发紧、胸闷、气短、皮疹、皮肤肿胀，最严重的可引起过敏性休克、急性哮喘、喉头水肿等危及生命的表现。

过敏频发应该如何应对？首先，到医院做过敏原的筛查，脱离过敏原症状会有所减轻，外出时戴口罩是不错的选择；症状稍重的，可以选择药物治疗，首选抗组织胺类的药物和白三烯拮抗剂，过敏反应较为严重的还可选用激素治疗；还可选择特异性免疫治疗，即脱敏疗法，少量多次接触过敏原，坚持两到三年的时间，70%~80%的患者可以达到有效控制临床症状。一般维持6~8年不患病。特异性免疫治疗是目前国际上公认的唯一可以改变其自然进程的治疗方法。但脱敏治疗的效果不是终生性的，会有复发的可能，但症状会有所减轻。

本文由北京世纪坛医院变态反应科王学艳主任科学性把关。