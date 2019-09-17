面对来势凶猛的更年期，中年女性该如何抵抗？

女性到了四十岁以后，卵巢功能逐渐衰退，激素水平下降，出现了失眠多梦、潮热出汗、烦躁等症状，皮肤也在逐渐衰老……令人惶恐的更年期终究难以逃避。那么，应该如何应对呢？

更年期的年龄阶段多为45~55岁

更年期也叫围绝经期，是指女性从有生育能力向无生育能力过渡的一个时期，大约历经十年，有的会延长。我们常说的更年期一般指45~55岁这个年龄阶段。

更年期的具体表现

月经紊乱。月经周期缩短或延长，正常的月经的周期一般为21~35天；行经时间缩短或延长，正常的行经时间是3~5天，也可达7天；经量忽多忽少，一次经期超过80毫升称为月经过多，少于5毫升为月经过少。

更年期骨质疏松。很多女性会出现全身痛，尤其是腰背痛，事实上，这些症状在暗示骨质疏松的发生。腰背酸痛常是骨质骨量减少的信号，却经常被忽视。

更年期肥胖。随着年龄的增长，活动量越来越少，加上身体代谢率降低，使脂肪的消耗量减少，造成身体内脂肪堆积；更年期雌激素减少，雄性激素相对较多，在此作用下体内脂肪重新分布并逐渐向腰腹部聚集，形成向心性肥胖，导致腰围越来越粗。

情绪改变。提起更年期女性，大多数人都会想到暴躁、唠叨、敏感等词语，在这一阶段，由于激素水平变化女性会有失眠多梦、潮热出汗、烦躁、抑郁等症状，也会出现记忆力减退，比如刚说过的话就会忘记，给人唠叨的感觉。

泌尿系统的变化。女性到了中年，皮肤粘膜包括阴道、尿道的萎缩，会出现反复的尿路感染、阴道感染；还会出现性交痛，严重影响夫妻性生活和谐，影响双方身心健康。

更年期女性生活建议

增加运动量。多运动，增加消耗量可减少脂肪的囤积。可以选择快步走、瑜伽等较为温柔的运动方式，运动时间保证每天四十分钟即可。

保证合理的饮食。每天摄入足够的营养，碳水化合物（即主食）占比较高，占饮食摄入热量的40%~55%；蛋白质、脂肪也要按比例摄入，热量摄入过多容易导致脂肪过多；饮食多元化，保证各种维生素、微量元素等摄取。

保持好心态。女性尽量不要给自己设置过高的目标，在自己能力范围内能完成的最好；要学会知足常乐；培养一些兴趣爱好，比如看书、听音乐等，充实自己的业余生活。

本文由首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕教授进行科学性把关。