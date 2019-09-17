杭州六旬大妈经常下蹲憋气想生孩子 怪异举动竟是因为帕金森病

60岁的刘大妈（化名），下蹲着身子，用力憋气涨红了脸，几分钟之后她全身是汗，筋疲力尽。据说，近一个月来，刘大妈经常在家做着奇怪的事，家人问她在做啥，她说想把肚子里的孩子生出来。而类似令人匪夷所思的怪事，近半年来刘大妈还干了不少，把全家都折腾得鸡犬不宁。最终发现，她的这些奇葩症状意想不到的是与帕金森病有关。

大众对于帕金森病的普遍认知是肢体抖动、动作缓慢、走路时小碎步等。6年前，刚确诊帕金森病时的刘大妈也曾有过类似症状，但在接受正规服药治疗后，病情很快得以控制，她不但生活能够自理，还能帮忙做洗衣服、打扫卫生等家务。跟儿子一家三口住在一起，一大家子其乐融融。

平静的生活半年前出现转折。一天，刘大妈不小心摔了一跤，导致右肩关节骨折。骨科手术后，刘大妈起初总是感觉疼痛，上肢活动也受限。但等疼痛慢慢消失后，她的上肢活动依然不灵活，一个月后，竟然影响到了下肢，不能正常走路了。

起初，家人以为是她的帕金森病加重，找医生给她增加了调整运动功能的药，可惜吃了以后并没有明显改善，反倒是陆续出现了一些奇怪的言行。刘大妈先是说自己右半边身上有虫子在爬，有的还在噬咬她的皮肉，她很不舒服，经常叫家人帮她捉虫子。尤其是到了晚上，经常整晚不睡，儿子和女儿只能轮流陪着，苦不堪言。至于老下蹲用力憋气“生孩子”，她是说老觉得肚子里有东西，后来就干脆说这东西是个小孩，她觉得只要把这个孩子生出来自己就能舒服了。

刘大妈究竟怎么了？经过四处打听，儿子推着轮椅，把刘大妈带到杭州市七医院向神经内科负责人章晓英求助。

通过详细的问诊，首先可以肯定，刘大妈这些怪异的行为都是精神症状。至于她为什么会出现精神症状，章晓英认为，可能的原因有三个：一是帕金森病发展到中晚期出现的并发症；二是药物诱发；三是骨折手术后出现的谵妄。最后，经过进一步检查与层层分析，就好像福尔摩斯破案一样，一一排查之后，觉得还是药物诱发的精神症状可能最大。

在明确诊断之后，章晓英调整了刘大妈帕金森病的用药方案，同时根据她的身体状况加用一些抗精神病药。很快，刘大妈觉得身上有虫子在爬和咬的幻觉消失，也不感觉肚子里有孩子，晚上也能自己好好睡觉了，活动也变得灵活了，全家人都恢复了往日宁静的生活。

章晓英医生说，一般人不会把帕金森病和精神疾病联系在一起。事实上，很多帕金森病患者到中晚期时，由于脑内多个结构通路异常，会出现精神症状，尤其是幻觉；同时，帕金森病患者用的多巴胺等药物也因个体差异会诱发精神症状。简而言之，其实帕金森病患者迟早都会出现精神症状。因此，对于家属而言，当患者出现精神或是情绪等问题时，要引起重视，及时寻求有经验专科医生的帮助，正确的干预不但能延缓疾病进展，而且也能减轻家庭的负担。

（本报记者 何丽娜 本报通讯员 李彬）