别拿高锰酸钾当万能杀菌药 滥用或致菌群紊乱

高锰酸钾俗称灰锰氧，外观呈黑紫色固体小颗粒，易溶于水，水溶液为玫瑰红色。它是一种强氧化剂，可以杀灭细菌，为家庭必备的常用消毒药。高锰酸钾对于很多女性朋友来说，是最熟悉不过了，其除了有消毒杀菌作用，还是一种妇科专用药。如0.01%的高锰酸钾水溶液可以用于阴道冲洗；0.02%的水溶液用于坐浴，治疗白带过多；蜜月之中，用0.05%的水溶液清洗外阴，可预防泌尿系统感染。女性痔疮的发生率较高，用0.1%的水溶液坐盆浸泡，可止痒止痛、防止感染，促进脱出的痔核复位。

有些妇女以为高锰酸钾消毒杀菌作用强，就经常用来清洗外阴。其实，这样做对健康反而不利。在正常情况下，妇女阴道内生存着大量对人有益的阴道杆菌，能将阴道内表皮细胞中贮存的糖原分解成乳酸，以保持阴道内的酸度，形成一道能够防止致病菌在阴道内繁殖的天然屏障。

如果经常使用高锰酸钾冲洗阴道，会使大量的阴道杆菌被杀死，随之乳酸生成减少，阴道内的酸性环境也就被破坏，各种致病菌就会乘虚而入，在阴道内大量繁殖，引起多种妇科疾患。尤其是妇女绝经以后，由于卵巢功能减退，阴道黏膜变薄，阴道杆菌已相对减少，滥用高锰酸钾更容易诱发老年性阴道炎。

使用高锰酸钾水溶液坐浴治疗阴道炎也应按不同情况分别对待。对于由葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌和变形杆菌等细菌感染引起的阴道炎和滴虫性阴道炎，都可以用高锰酸钾水溶液坐浴作为辅助治疗。因为这些病原微生物不适宜在酸性环境中生长，容易被高锰酸钾杀灭。

而霉菌性阴道炎则主要是由念珠菌引起。这种霉菌平时可在阴道中寄生，在机体抵抗力降低或长期大量应用广谱抗生素等药物时，念珠菌会因菌群紊乱而迅速繁殖，从而导致阴道炎的发生。如此类阴道炎用高锰酸钾治疗，非但不能抑制霉菌繁殖，有时甚至会加重病情。对霉菌性阴道炎，可用碱性溶液加2％～4％碳酸氢钠冲洗外阴及阴道作为辅助治疗，以造成不利于念珠菌生存的碱性环境。

除了用高锰酸钾治疗，有些女性朋友还把它用来预防性病。但是，高锰酸钾并不能起到预防性病的作用。高锰酸钾不能预防性病有两个原因。首先，高锰酸钾溶液对病毒、霉菌和寄生虫的杀灭作用极微弱，而引起性病的病原体有细菌、病毒、真菌和寄生虫等多种；其次，许多病原体不仅存在于外阴的表面，还潜伏在泌尿生殖道的深部和阴道黏膜皱襞中。所以，仅靠高锰酸钾清洗外阴不能将这些病原体清除，更不能防治性病。

由此可见，妇女使用高锰酸钾应当慎重，最好在医师指导下使用，不要一发现外阴或阴道发炎，就马上用高锰酸钾水溶液坐浴，而是应当确诊属于哪种类型的阴道炎。此外，也不要长期使用高锰酸钾，以免阴道里的菌群紊乱。使用高锰酸钾还应注意，由于高锰酸钾放出氧的速度慢，浸泡时间一定要达到5分钟才能杀死细菌。配制水溶液要用凉开水，热水会使其分解失效。配制好的水溶液通常只能保存2小时左右，当溶液变成褐紫色时则失去消毒作用，故最好能随用随配。

文/裘影萍