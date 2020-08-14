家居用品“防菌杀菌”成主流

疫情后，家居消费悄然发生了改变。据网络大数据显示，在选择家居用品时，人们对“环保”“简约”“健康”关键词的搜索量大幅上升，把“抗菌杀菌”等因素作为首要考虑范围。

1.具有杀菌消毒功能的空气净化器。大多国人认识空气净化器，是从除甲醛开始的。空气污染严重时，清除颗粒物、PM2.5的净化器成为市场主流。疫情后，人们对空气净化器的消毒杀菌功能更加关注。特别是有孩子、老人和慢性病患者的家庭，以及学校、医院、宾馆和公交车、校车等环境场所。

2.具有杀菌消毒和自清洁功能的家用空调。空调在提供舒适的同时，又制造了室内环境污染。特别是在封闭的房间内，长时间开空调，其中的细菌、霉菌和尘螨都会被吹到空气里。因此，具有杀菌消毒和自清洁功能的空调将会更受欢迎。

3.具有消毒杀菌功能的洗衣机。外衣很容易被环境中的病毒和细菌附着。现在已有具消毒杀菌功能的洗衣机。更有商家推出大桶和小桶结合的滚筒洗衣机，可做到内衣、外衣分别清洗；还有商家研制出专门清洗内衣、内裤和袜子的小型洗衣机。因此，家庭更换或购买第二台洗衣机，会倾向于有杀菌消毒功能的。

4.抗菌抑菌装饰装修材料。为降低室内环境生物污染，科研工作者研制出各种抗菌剂和抗菌抑菌的装饰装修材料，如抗菌内墙涂料、抗菌复合地板、抗菌瓷砖、抗菌窗帘布等。抗菌剂一方面可有效抑制细菌、病毒在材料表面上滋生，提高空气质量；另一方面，很多室内装饰装修材料遇潮湿或不洁的环境，易滋生霉菌、细菌，抗菌抑菌材料可防止材料本身发霉、滋生细菌。

5.具有杀菌消毒功能的厨房电器和用具。厨房是家庭饮食安全的“第一阵地”。疫情后，人们对厨房消杀、卫生安全关注度会更高，具有杀菌消毒功能的厨房电器和用具成为新的消费热点。传统的橱柜和洗碗机可能增加消毒净化功能，包括筷子笼和厨具、餐具，都可能增加杀菌抑菌功能。

6.具有抑菌功能的卫生器具和杀菌消毒产品。卫生间里的马桶、洁具、洗面盆、浴缸、淋浴器等，往往成为细菌病毒藏污纳垢的场所。疫情中，专家提出病毒具有粪口传播的风险，卫生间安全更加重要。抗菌陶瓷可能是洁具、洗面盆和浴盆的主要选择。研究发现，铜制品表面是细菌病毒滞留时间最短的，今后以铜制品为主的水龙头、淋浴头、栏杆把手等制品可能成为新产品。

7.具有杀菌消毒功能的小家电产品。疫情后，具有净化功能且能除螨的吸尘器、牙具消毒器、杀菌消毒的洗脚盆、餐具和口罩消毒器等产品，以及用于室内、车内消毒的紫外灯、臭氧消毒器和负离子发生器等可能成为新的消费热点。

8.室内、车内专业杀菌消毒服务。以前，室内、车内环境的净化服务主要针对化学污染物，如甲醛污染。疫情后，环境消毒杀菌服务将专业化、职业化和长效化。便携式环境消毒杀菌产品应运而生，如可折叠的杀菌灯。还有商家研发出LED紫外线消毒柜、消毒箱、消毒袋，可对内衣、内裤和袜子进行消毒。