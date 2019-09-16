有机奶粉辅食潜力大 蒙牛拐点入手贝拉米“有眼光”

9月16日上午蒙牛发布公告称将收购澳洲奶粉“国民品牌”贝拉米，继续加码高端奶粉板块。综合业内分析师观点，普遍看好本次并购前景，认为蒙牛做了一笔“眼光独到”的生意，通过拿下稀缺的有机明星品牌，切入未来增长潜力极大的国内高端奶粉市场，顺应市场发展趋势，提前确立领跑优势。

乳业专家宋亮对记者表示，这无疑是一桩优质的并购：“三个方面，一是贝拉米是非常好的有机明星品牌，蒙牛借此加强了奶粉业务差异化竞争力，加之原有雅士利品牌发展势头良好；二是贝拉米是澳大利亚上市公司，业绩可以并表蒙牛乳业，且具有更高的利润率，对于君乐宝的剥离是一个完美补充；三是借助贝拉米业务，蒙牛可以进一步打造婴幼儿全营养食品链条，同时帮助蒙牛打开澳大利亚跨境电商业务。”

蒙牛在公告中称，“婴幼儿配方奶粉是中国的所有乳制品板块中最大、增长最快的板块之一。” 随着国内消费者对婴儿辅食认知水平的提高以及国内经济发展，我国婴儿辅食市场也将迎来爆发式增长。而贝拉米的婴幼儿奶粉产品、婴幼儿有机辅食产品均产自于澳洲塔斯马尼亚岛，一个常年PM2.5为零、世界公认的“纯净之地”，能够带给中国妈妈们关于有机品质需求的完全满足。

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，蒙牛并购贝拉米进军高端奶粉市场，可谓提前把握了未来市场趋势：“尽管大家对中国的人口出生率有担忧，但我们已经进入了优生优育的新时代，由于生活品质提升，带来的针对单个婴幼儿服务需求的提升，决定了未来高端奶粉乃至整个婴幼儿营养产品的需求会大幅提升，这样的市场环境下，谁能有更好的奶源、配方、品牌背书，谁就能够占足先机。”

2016年卢敏放担任蒙牛总裁后，对婴幼儿配方奶粉业务投入核心资源，制订了侧重打造高端产品、高端品牌的发展策略。“联姻”贝拉米，也充分响应了国办《推动婴幼儿配方乳粉企业兼并重组工作方案》和《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》等文件精神，通过投资并购等多种方式整合优质资源、提升产品品质、竞争力和美誉度，贝拉米的高端有机奶粉与婴幼儿有机辅食板块，将与蒙牛现有业务实现完美的优势互补和战略协同，创造出未来业务增长巨大的想象空间。

朱丹蓬进一步表示，收购贝拉米将在长远角度有力支持蒙牛国际化战略。

针对并购之后的下一步动作，蒙牛提出了“三个升级”策略，即将推动贝拉米实现品牌、品质和服务的全面升级优化，以更好地适应拓展中国市场。宋亮指出，有理由相信蒙牛已经针对“澳洲国民品牌”中国落地做好了充分研究和准备。宋亮表示：“一方面贝拉米本身是个很好的品牌，未来可以充分利用蒙牛在国内强大的渠道优势；另一方面婴幼儿奶粉的服务性、专业性非常重要，这正是蒙牛可以帮助贝拉米改进的，所以蒙牛提出的这三个升级非常精准。”

朱丹蓬认为，贝拉米将会更精准地研发更高端、更适合中国市场的产品，同时使服务体系更上一层楼：“原来贝拉米主要是跨境购，服务体系非常粗放，甚至还可能买到假冒伪劣产品，未来依托整个蒙牛的体系、平台、服务，贝拉米会有一个质的飞跃。对于中国的妈妈而言，以后也不用再花大价钱跨境代购，贝拉米的认可度、美誉度也将会有非常大的提升。”（记者 刘潇潇）