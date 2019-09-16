2019公众互助急救高峰论坛上海举办

9月10日，2019公众互助急救高峰论坛暨“呼唤”急救系统落地应用发布会在上海举办。论坛研讨了适合中国国情的城市级公众互助急救体系，促进在互联网+公众互助急救体系新的发展。

中国医学救援协会会长李宗浩

中国医学救援协会会长李宗浩以“公众电除颤计划（PAD）在中国上海”为题发言表示，目前在国内心肺复苏领域，对于病患的抢救空间仍十分巨大。世界上有近四分之一的死亡（心脏骤停），都是能够通过心肺复苏或AED抢救回来的。在今后公众急救领域的发展中，我们需要借鉴国外先进的经验，珍爱每一个鲜活的生命。作为专业急救人，以科学严谨的态度，结合现实的要求，共同做好心肺复苏及AED除颤事业，抢救更多的生命。

资深急救专家贾大成

资深急救专家贾大成在会上分享了近年国内的猝死案例。贾大成以北京和美国西雅图为例，从急救半径、急救反应时间、急救车数量、急救普及率以及心肺复苏成功率，分析了我国在公众急救领域里需要提升的方向。

海军军医大学副教授王毅欣

海军军医大学副教授王毅欣以合恩上海张江科学城“人才护心计划”为研究范本，围绕该区域内心脏骤停事件，做了深度分析。

2017年8月，上海市批复了《张江科学城建设规划》，对安全健康板块，加大了公众急救的普及力度。王毅欣通过在张江科学城区域内，搜集研究的浦东新区医疗急救中心近10万份病历档案。围绕心脏骤停情况、现场急救情况、患者情况等多角度阐述了针对OHCA提出的优化方案，包括加大OHCA公众急救的参与度，“解决不会救、不敢救”的问题、加强城区内AED设备的科学化配置，以及加快OHCA注册数据库的建设等。

与会资深专家吕仁杰先生介绍了我国台湾地区及若干海外关于公众急救的成熟经验，并针对中国城市级公众互助急救体系提出三点思考：一、在系统层面，完整的OHCA地图科学化配置急救设备与急救护队，完善院前紧急医疗系统；二、在教育层面，简化教育训练内容，缩短训练时数，并推广在线学习课程以利全民普及；三、在管理层面，运用互联网技术，24小时联机掌控急救设备实时状态，建立统一的急救设备数据库与地图，运用互联网APP技术，充分结合人与设备。

“呼唤”急救系统上线启动仪式

合恩公益创始人赵驿阐述了在5G背景下，研发设计的“呼唤”急救系统为城市级公众急救提供一套解决方案。借助这一款应用，可以把求救者、志愿者、AED等物理世界整合为一张实时动态感知网，用数字化来进行救援人力、物力分配，这将深刻改变院前急救运行模式，从而提升心脏骤停患者的生存率。