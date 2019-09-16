西柚又名葡萄柚、胡柚，因其口感独特而广受欢迎，又因其含有丰富的生物活性成分，而成为一种集预防疾病和保健美容于一身的水果。不过，正在吃药的人要注意，西柚和一些药物会产生作用。

西柚与药物间的相互作用是在1989年被发现的。当时一位国外的药学家设计了一个实验，来测试酒精与非洛地平（一种降压药）的相互作用，他用西柚汁来掩盖酒精的味道，结果发现西柚极大地降低了非洛地平的清除率，从而增强了药效作用。科研人员随后进行了大量研究，发现西柚所富含的呋喃香豆素能显著抑制肠道CYP3A4代谢酶和P-糖蛋白，可减少药物在肠道的代谢和外排，使药物以平常数倍乃至几十倍的量进入血液，导致具有临床意义的相互作用，增加不良反应发生率。

研究表明，引起药物不良反应的程度随西柚的食用量增多而增大。加拿大有研究显示，已发现85种药物可与西柚发生反应，其中43种可导致严重相互作用。美国食品和药品管理局已要求相关处方药说明书必须注明该药禁止与西柚汁或新鲜西柚同时服用。以下几种常见药物应避免和西柚合用：

降脂药：阿托伐他汀、辛伐他汀等与西柚同服可能出现肌痛、肌无力、肌肉肿胀等横纹肌溶解表现，30%的横纹肌溶解患者会出现急性肾衰竭。

降压药：硝苯地平、非洛地平、阿利吉仑、维拉帕米等与西柚合用易引起低血压，轻则头晕、心慌、乏力，重则诱发心绞痛、心肌梗死、脑卒中。

抗心律失常药：胺碘酮、奎尼丁与西柚同服可致尖端扭转型室速而危及生命。

镇静催眠药：地西泮、咪达唑仑等药物与西柚同服可增加眩晕和嗜睡的发生率，高空作业者和司机在用药期间尤其要注意。

抗焦虑药：丁螺环酮和西柚同服可影响药物疗效。

免疫抑制剂：环孢素、他克莫司的血药浓度会因同服西柚而增高。患者在服药期间，如果长期饮用西柚汁，高血压、糖尿病、高钾血症以及粒细胞减少症的发生率会显著提高。

其他种类：抗过敏药特非那定、抗菌药红霉素和莫西沙星、抗癫痫药卡马西平、抗逆转录病毒药沙奎那韦、茚地那韦等也会与西柚汁发生相互作用。

了解以上情况后，建议正在使用这些药物治疗的患者一定要避免食用西柚，服药前仔细阅读药品说明书，咨询医师或药师。▲