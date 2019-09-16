预防出生缺陷始于科学备孕

《健康中国行动（2019—2030年）》指出，妇幼健康是全民健康的基础，出生缺陷严重影响儿童生命健康和生活质量，预防出生缺陷有助于提高我国人口健康素质。我国是人口大国，也是出生缺陷高发国家，每年有80万至120万名出生缺陷儿，平均每30秒就有一名缺陷儿出生。

“9.12中国预防出生缺陷日”前夕，“无限未来-有备而来”预防出生缺陷健康教育万里行公益活动正式启动。专家呼吁，防治出生缺陷，需社会和家庭共同努力，做好“三级预防”，其中防止出生缺陷的发生是最有效、最经济的手段。孕妇的营养状况不仅反应孩子出生时的健康指标，也会影响他今后一生的健康。专家建议，大众需建立“妈妈好，宝宝才好”的认知，围孕期女性要科学补充自身所需的多元营养，避免“药补不如食补”等营养误区。同时，优质备孕需要夫妻双方共同参与，备孕期间男性也要及时补充多元营养、合理膳食及科学服用营养补充剂，为宝宝提供一个优质健康的开始。

我国是人口大国，也是出生缺陷高发国家，每年有80万至120万名出生缺陷儿，平均每30秒就有一名缺陷儿出生。提升大众对于“预防出生缺陷问题”的关注和科普教育，意义重大。“9.12中国预防出生缺陷日”前夕，“无限未来-有备而来”预防出生缺陷健康教育万里行公益活动（以下简称“9.12无陷宝贝计划”）于9月5日在北京正式启动。

启动仪式现场，中国疾病预防控制中心妇幼中心国际项目合作部副主任韩晖，引用了《中国妇幼健康事业发展报告（2019年）》相关数据进行说明：我国经过近十年的努力，在2017年出生缺陷导致5岁以下儿童死亡率由3.5‰降至1.6‰，对全国5岁以下儿童死亡率下降的贡献超过17％，出生缺陷防治成效显著，出生缺陷导致的儿童死亡明显下降，对提高出生人口素质和儿童健康水平发挥了重要作用。

中国人口宣传教育中心副主任石琦呼吁，社会多方参与，凝聚社会力量、家庭成员共同关注和提升母婴保健基本知识和技能、提高孕产妇健康素养、防治出生缺陷，提升出生人口素质。

关注出生缺陷，做好“三级预防”

韩晖表示：“预防出生缺陷有助于我国从源头和基础上提高国民健康水平。到2022年和2030年，我国希望将婴儿死亡率分别控制在7.5‰、5‰及以下；孕产妇死亡率分别下降到18/10万及以下和12/10万及以下。”但他也指出，我国人口基数大，出生缺陷患儿绝对数量多、出生缺陷病种多，病因复杂、出生缺陷防治地区间发展不平衡、出生缺陷综合防治能力亟待加强。

韩晖介绍，我国“出生缺陷干预的三级预防体系”是：一级预防旨在防止出生缺陷的发生；二级预防要减少出生缺陷儿的出生；三级预防要提高患儿的生活质量，促进健康。他表示：“落实一级预防是最有效、最经济的手段。各地要坚持科学向大众指导科普防治知识，做好育龄人群的宣传指导、健康教育；坚持因地制宜的干预各地出生缺陷问题。”

此次“9.12无陷宝贝计划”旨在进一步普及母婴保健基本知识和技能、提高孕产妇健康素养、提高我国出生人口素质；全面推广开展一二三级预防，进行包括婚检、孕前优生检查、孕早期增补叶酸的宣传教育；积极推进产前筛查、产前诊断、预防控制缺陷儿的出生；对有出生缺陷的新生儿进行早期筛查、早治疗、早康复，以期提高出生缺陷孩子的生活质量。该活动由中国人口宣传教育中心指导，中国医药教育协会、世界卫生组织儿童卫生合作中心联合主办，上海市健康教育协会、《自我保健》杂志承办，拜耳健康消费品予以支持。

《自我保健》杂志社社长、中国医药教育协会自我保健与药疗专委会主任委员王震介绍：在未来4个多月里，“9.12无陷宝贝计划”将开展内容丰富的线上、线下科普教育活动，为广大备孕及怀孕妈妈提供优生优育知识宣教。“预防出生缺陷健康教育万里行活动”将组织专家巡讲组，在国内出生率较高的6大省份的10个城市开展科普巡讲及义诊。巡讲期间，“爱孕大篷车”将由上海出发，途经乌鲁木齐、济南、青岛、郑州及武汉共计9750公里，并在南充、乐山、泸州、广州及佛山开展线下宣讲，面向育龄人群及其家属进行婚检指导、健康讲座与咨询、健康科普材料发放等互动宣教活动。据悉，此次活动将有超过100位妇幼保健院和基层社区卫生服务中心的妇保医护人员参与各地区的义诊及咨询活动；超过1000名基层妇保相关医务工作者和药店店员作为项目志愿者，向公众普及“预防出生缺陷从优质备孕开始”的理念，触及人群预计超过百万。

重视孕期全程多元营养，带给宝宝最好的开始

出生缺陷是婴儿出生一年内致死的首要原因。北京医院产科主任、中国医药教育协会生育健康专委会主任委员王少为教授分享了《多元营养协作预防出生缺陷》的专题，并介绍了由国内外医学家提出的著名“都哈理论”，即“健康与疾病的发育起源”。

“都哈理论”指出，除了遗传和环境因素，如果生命在发育过程的早期（包括胎儿和婴幼儿时期）经历不利因素，如营养或环境不良等，将会增加其成年后罹患肥胖、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的概率，这种影响甚至会持续好几代人。因此，大众需建立“妈妈好，宝宝才好”的认知。孕妇的营养状况不仅反映出孩子出生时的健康指标，也会影响他今后一生的健康。围孕期女性需要科学补充自身所需的多元营养，为宝宝的明天孕育更多可能，带给孩子无限的未来。

孕期警惕营养误区，科学补充多元营养。王少为建议，家庭及个人在做好基本的婚前、孕前检查及孕妇定期产检的基础上，还应掌握正确备孕知识，科学补充营养，避免以下误区。

王少为指出，“很多围孕期女性营养存在认识上的偏颇。例如，很多人误认为每天叶酸补充量不得超过0.4毫克。”王少为举例说，“实际上，每日补充0.4-0.8mg的叶酸可以有效预防新生儿神经管畸形，但人体无法自身合成叶酸，需要孕妇主动从饮食中获得。临床研究表明，含0.8mg叶酸的复合维生素比单一的0.4mg叶酸快一倍达到预防出生缺陷所需的剂量，建议围孕期女性从孕前三个月开始，每日补充，直至妊娠满3个月。”

很多人认为孕期补铁没有必要，这是另一大常见误区。王少为认为，妊娠期女性贫血发生率较高，其中至少半数是由于缺铁导致的。孕期和哺乳期对各种营养素的需求均高于孕前，特别是孕中晚期胎儿需要大量营养，此时大部分孕妇体内的铁已无法供应，极易造成贫血等症状，影响胎儿的营养输送。世界卫生组织建议妊娠妇女每日补铁30mg到60mg，以帮助减少母亲贫血、低出生体重和早产的发生。

另外，女性对于孕期还有“药补不如食补”的错误观念，认为通过多吃水果和肉食蔬菜等食补，就足够补充孕期所需营养，这很容易导致孕妇膳食结构不均衡，关键营养素摄入不足。王少为表示：“单纯通过膳食，并不能完全满足孕期对多元营养的需求。孕妇可以通过科学服用营养补充剂，预防营养缺乏病，避免胎儿出生缺陷。”

补充营养关键是均衡，优质备孕需夫妻共同参与。值得注意的是，补充营养应充分遵循“木桶理论”，均衡是关键。要避免只补充单一的营养成分，应同时补充孕期专用、含有叶酸、钙、铁、维生素A、维生素D等多元营养素的复合型膳食补充剂。相较于单一营养补充，良好的多元营养干预可以降低出生缺陷，改善妊娠结局。

王少为最后提醒，优质备孕还需要夫妻双方共同参与，男士健康不仅影响怀孕结果，对于宝宝的终生健康也很重要。为了优质备孕，男性要注意在生活上缓解疲劳，调整生活方式，健康饮食，坚持适当运动，戒烟戒酒。最重要的是，备孕期间男性也要及时补充多元营养、合理膳食及科学服用营养补充剂，为宝宝提供一个优质健康的开始。

在活动启动仪式上，中国医药教育协会向本次活动的“公益支持企业”拜耳公司授牌，向“爱心参与企业”授牌。拜耳健康消费品中国区总经理何勇表示：“拜耳健康愿与社会各界一同努力，为‘预防出生缺陷’公益事业尽一份力，给每一个宝宝最好的开始，践行我们赋能健康每一天的使命。”