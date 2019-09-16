湖南简化进口食品通关手续

据新华社长沙9月15日电 （记者张玉洁、席敏）记者15日从长沙海关获悉，湖南将从10月1日起，取消首次进口预包装食品标签备案的要求。这将便利相关进口企业，有利于进一步优化口岸营商环境。

记者了解到，预包装食品是指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品。今年来，湖南进口预包装食品增幅较大，1至8月，全省共进口预包装食品1882批、3.75亿美元，同比分别增长35.3%、26.26%，主要包括乳制品、饮料、酒类、罐头、糕点饼干等。

长沙海关食品处负责人介绍，这是根据海关总署《关于进出口预包装食品标签检验监督管理有关事宜的公告》执行的。但取消备案不是取消监管，进口预包装食品标签作为食品检验项目之一，由海关依照食品安全和进出口商品检验相关法律、行政法规的规定检验。进口预包装食品被海关抽中实施现场查验或实验室检验的，进口商应当向海关人员提交其合格证明材料、进口预包装食品的标签原件和翻译件、中文标签样张及其他证明材料。

目前，长沙海关已通过多种方式对湖南全省食品进口企业开展培训和政策宣讲，保障进口商享受政策红利。