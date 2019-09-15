驼背可能是帕金森前兆

张老先生从3年前开始，常感觉身体麻木、背部无力、走路前倾，有时直起腰都有困难，一直以为是腰肌劳损和颈椎病，最后才找到“罪魁祸首”，竟然是帕金森病。

火箭军特色医学中心神经内科副主任医师霍云霞介绍，帕金森病是中老年人常见的神经系统退行性疾病之一，平均每100名老人中就有一位帕金森病患者。帕金森病会让老人出现弯腰驼背、关节僵硬、肢体麻木等症状，常被误诊为颈椎病或腰椎病。对症治疗后，上述症状会有所好转。由于人们对帕金森病认识不够，造成很多老人未能在早期及时就诊和接受治疗，错过最佳治疗时机，甚至逐渐丧失生活能力，给家庭带来沉重负担。因此，一旦出现弯腰驼背等症状，最好尽早到医院神经内科就诊。

家人平时也要细心观察老人的情况。帕金森病可能表现为：坐着或行走时驼背严重，平卧时完全消失；行走时常伴有小碎步，或者越走越快，向前冲，停不下来；转身时需要走几步才能转过来；走路时一只脚像黏在地上一样，抬脚高低不一致，摆臂动作不自然等。日常活动也会受到影响，如穿衣、系纽扣或鞋带时动作笨拙等。帕金森病起病隐匿，还有一些前驱症状，如嗅觉减退，夜间恶梦惊醒，或在床上拳打脚踢，甚至坠床。

老年患者该如何应对帕金森病？1.早期适度锻炼。帕金森病早期，如无运动功能障碍，要坚持锻炼，加强关节和肢体功能训练，四肢各关节做最大范围的屈伸、旋转、伸展等活动。2.预防并发症。长期卧床者，要着重注意清洁卫生，勤翻身拍背，防止褥疮。帕金森病患者对环境适应能力较差，应注意室内温度、通风及采光等因素。饮食宜清淡，多食松软水果，防便秘。3.加强心理关怀。帕金森病患者往往有较重的精神负担，还可能产生恐惧和绝望心理。家人平时要多关怀老人，陪他们聊聊天、听听戏、散散心。家人的关爱能帮助老人克服焦虑和烦躁，树立战胜疾病的信心。▲