老吃快餐，抑郁找上门

快餐、垃圾食物不利身体健康，近日，美国阿拉巴马大学伯明翰分校的研究人员发现，长期食用快餐还与青少年患上抑郁症之间存在着相关性，女孩更是深受其害。

研究人员利用尿钠和尿钾作为不健康饮食的标志。高钠表示日常饮食中含有大量的高度加工食品和不健康的零食，低钾表明日常饮食中缺乏健康的水果和蔬菜。研究人员选取了84名中位年龄为13.4岁的青少年，男女各一半，收集他们的尿液并使用量表测量了这些青少年的抑郁症症状。

分析结果显示，第一批调查时尿钠增加和尿钾降低，能够较为准确地预测第二批调查时的抑郁症状。其中，尿钾对抑郁症的影响存在显著的性别差异，而尿钠的性别差异只是略微显著。这两种情况都对女孩的影响更大，即低钾、高钠饮食与女性抑郁症状相关性更显著。

发表在《生理学报告》上的这项研究成果首次证明了不健康饮食的客观指标与青少年随后抑郁症状的变化之间的关系。然而，不良饮食可能与其他的抑郁症风险因素有关，如社会隔离、缺乏情感支持和物质资源、难以获得医疗保健服务和药物滥用等。饮食到底是抑郁症的一个风险因素，还是其他风险因素的标志还难以说清，但规律健康的生活方式，总归会为身心带来好处。 （周 铭）