每日超过5g盐，心血管疾病找上门！8个妙招教你减盐

(健康时报记者 杨月)纳的摄入每日超过2克，相当于每日超过5克盐，会引起高血压并加大心脏病和中风的危险。10月31日，在清华大学举行的“减盐与健康生活方式研讨会”上，世卫组织驻华代表处慢病医学官员张新华博士表示，慢病是全世界的主要死亡原因，全球5700万慢病死亡中，就有1700万是死于心血管疾病;中国800万慢病死亡中，就超过300万是死于心血管疾病。

为减少中国高血压及相关疾病，在2016年《健康中国2030》制定了减少平均实验摄入量20%的目标。原国家卫计委等制定了《全民健康生活方式行动方案(2016-2025年)》，设立了“三减三健”专项行动，即“减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼”，实行减盐行动，不仅会减少患病率，还会有效节省医疗保健费用。自英国实行减盐规划以来，WHO数据显示，人口平均盐摄入量从每日9.5克减少到每日约8.1克，估计预防了9000多例过早死亡，并每年节省15亿英镑的卫生保健费用和其他费用。

中国疾病预防控制中心营养所的研究员何丽提出，在日常生活中有8个妙招可以帮助减少盐的摄入：

(1)改变烹饪方法，减少用盐量，少用含盐高的调料。比如说用胡椒、大料、花椒、咖喱、辣椒、蘑菇、陈皮可以产生别的宜人风味，但是不需要那么多盐。

(2)尽量少吃或不吃含盐多的食品。减少咸肉、腊肉、咸鱼、咸菜和罐头等传统腌制品。

(3)烹调中加用食盐时，最好使用有计量单位的容器，如盐勺，做到心中有数。

(4)饭前饭后都不要喝太多汤，喝汤是许多人忽视的一大盐的来源。一碗200毫升的汤中，差不多有2克盐，汤本身提供的营养成分很少，但盐的摄入量占了6克标准的三分之一。

(5)食用包装食品时，要注意查看食物标签，了解含盐量。

(6)在外就餐时，要告知服务人员，制作食品时，尽量少加盐，不要口味太重。

(7)多食用新鲜蔬菜，目前市场的新鲜蔬菜四季均有，不受时令限制，应尽可能多食用。