方便面市场回暖 背后因素是什么

据报道，中国方便食品大会新闻发布会近日在北京召开。会议发布数据显示，去年我国食品工业营收与利润双双实现增长，其中方便面行业经过转型升级，焕发出新增长动力，销量占全球近四成。

曾几何时，方便面一度成为出行者、办公室加班者的标配，也成为年轻人的抢手货。最高年销量达到462.2亿包，全国平均每人每年吃掉30多包方便面。这样的销量，怎么说也不可能不让方便面生产企业笑逐颜开。但是，从2013年开始，方便面企业的冬天来临，总销量从最高的462.2亿包大幅下跌至385.2亿包，对此，很多人也把出现这种现象的原因，归结为人们追求健康养生了、铁路提速旅行时间变短了、外出就业的农民工变少了、学生和白领点外卖了等。

无论是方便面市场出现下滑还是回暖，都是由多重因素带来的。透过此轮方便面市场回暖，笔者认为主要有几个因素所致。

企业自身的创新动力增强，无疑是方便面行业回暖的最主要因素。在方便面市场火爆时，诞生了许多方便面生产企业，也冒出了许多品牌。虽然康师傅、统一等仍然牢牢掌控着市场，但是，却也经不住其他企业的冲击和影响，而且各种品牌的方便面，在外观设计上都有着自己的鲜明特点，从而让传统方便面巨头也有点招架不住。

更重要的，在这样的狂轰滥炸中，更多的方便面企业，用的不是产品的品质和质量，而是价格。价格战是导致方便面行业走入低谷不可忽视的重要方面。痛定思痛之，传统方便面企业才把重心转向创新，转向技术升级和品质提升。经过创新和升级的方便面传统企业，终于以崭新的面貌出现在了消费者面前，让消费者重拾方便面快餐。这也从一个侧面说明，创新永远是企业不竭的动力与源泉。

带来方便面市场回暖的另一个重要因素，就是劳动力市场的再度活跃、劳动力转移和流动的步伐加快。国家统计局数据显示，2011年至2016年，全国外出农民工增速从3.4%持续下降至0.1%。而兴业证券提供的数据则显示，劳动力市场回暖的迹象已经比较明显，增速已从2016年的0.1%回升至2017年的2%。一方面，说明农村劳动力是食用方便面最多的群体之一，农村劳动力转移的速度放慢，方便面的增速就下滑，反之则加快；另一方面，方便面市场的回暖，也反证了农村劳动力市场的活跃，劳动力转移和流动的步伐加快。所以，在一定程度上，方便面还成了农村劳动力流动和转移的“晴雨表”。

外卖市场的兴起一度被认为是造成方便面行业持续下滑的主要原因。从现实来看，外卖市场对方便面的冲击和影响确实很大。特别是城市，很多原本用方便面“充饥”的办公一族，在外卖市场出现后，都选择点外卖。从2013年起的这段方便面下滑期，也正是外卖市场的快速形成期。但是，外卖市场发展到一定阶段，其自身的矛盾和问题就逐步暴露出来，包括价格、速度、服务等。再方便的外卖也没有方便面来得更方便。特别是一些时间要求比较高的办公族，他们也开始对叫外卖和自己泡方便面进行比较，最后作出了重新选择，继而方便面又重新回到了写字楼，从而使方便面与外卖市场的竞争趋于平衡，方便面市场也开始回暖。

所以，方便面市场的回暖，既有企业自身的努力，也有劳动力市场的变化、消费理念的转变等，是多重因素导致的。