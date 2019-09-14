血糖正常也可能出酮症

受访专家：东南大学附属中大医院内分泌科副主任医师 魏 琼

说起酮症酸中毒，很多糖友立刻会想到血糖控制不好，导致血酮或尿酮阳性。东南大学附属中大医院内分泌科副主任医师 魏琼介绍，在临床上，也不乏有些患者虽然血糖正常，但却同样出现酮症酸中毒现象，尤其是在以下三种情况下。

长期饥饿，胡乱节食。有些人为了减肥而故意胡乱节食，导致身体处于长期饥饿的状态。这是非常危险的，如果正常人严重饥饿或长期饥饿，就会使血糖下降，葡萄糖供能不足，致使脂肪分解增多，造成丙酮等酮体增多。由于这些物质是酸，所以会造成酸中毒。部分患者会出现食欲不振、恶心呕吐、腹痛不止，严重时还会出现昏迷等症状。因此，如果出现轻微症状应及时补充能量，症状严重需立刻到医院就诊。

忙于应酬，大量饮酒。很多人都知道大量饮酒会增加肝脏负担。当机体解酒能力减弱后，酒精中的大量酸性物质就会进入人体肌肉当中，从而引起肌肉、骨关节酸痛，其实这就已经属于酸中毒的症状。另外，人在大量饮酒后，容易抑制糖异生、加速酮体生成，引发酮症酸中毒。因此，大量饮酒者应该在之后及时补充能量如食用苏打饼干、补充葡萄糖等。在日常生活中，患者也需要注意生活节奏，保持充足睡眠，锻炼身体，尽量做到适度饮酒。

急性胃肠炎，未及时治疗。如果得了急性胃肠炎后没有及时进行治疗，很容易导致患者出现剧烈呕吐和腹泻。这会造成体内碳水化合物摄入不足，无法提供足够的热量代谢，身体严重脱水；脂肪分解过多，造成酮体增加，引起酸中毒。如果遇到这类情况，需要尽早到正规医院进行治疗，纠正脱水症状，缓解电解质紊乱。此外还要及时给患者补充营养，调整酸中毒症状，让身体尽快得到恢复。

一般情况下，保持血糖水平正常，消除和避免各种诱因，是预防酮症酸中毒发生的基本措施。因此，日常更应注意以下几点。1.饮食规律，三餐有节，不恶意节食，也不暴饮暴食。2.养成习惯，防止脱水。在炎热的天气或活动出汗较多时，要多喝白开水、淡盐水，以补充失去的水分。另外，需要注意的是，还要预防腹泻引起的脱水。最后，糖友还要注意定期监测血糖，做好记录。▲