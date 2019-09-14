受访专家：陆军特色医学中心呼吸内科副主任 曹国强

陈女士前段时间受风寒感冒，由于起初症状较轻，也没咳嗽，她没放在心上，结果一周后突发高烧，到医院一查竟然患了肺炎。这让她很不解，自己没怎么咳嗽咋会得肺炎？陆军特色医学中心呼吸内科副主任曹国强表示，咳嗽的严重程度与肺炎并无必然联系。

咳嗽是一种呼吸道常见症状，多是由气管、支气管黏膜或胸膜受炎症、异物、物理或化学性刺激引起的。咳嗽的形成和反复发病，常是许多复杂因素综合作用的结果，可能是感冒，也可能是积食、过敏或者支气管炎和肺炎等。

肺炎和其他病因引起的咳嗽主要有以下几方面区别：从症状上来看，感冒咳嗽表现为流鼻涕、嗓子疼、扁桃体肿大、发烧；社区获得性肺炎除了咳嗽，最典型、常见的是咳铁锈色的痰，其他肺炎也有着各自不同颜色的痰；此外，感冒咳嗽一般体温不超过38.5度，没有呼吸急促，而肺炎一般都是38.5度以上，甚至达到40度，且患者常伴有呼吸急促。从化验结果上看，感冒咳嗽血常规检测血象不高，大部分都是病毒感染，但肺炎血常规检查显示白细胞会偏高；感冒引起咳嗽的患者在做CT或X光检查基本上都显示肺纹理清晰，但肺炎患者会有阴影，这也是临床医生对肺炎的重要判断之一。▲