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局部减脂，不存在的

崔玉艳

2019年09月14日08:02 来源：人民网-生命时报

　　受访专家：东南大学附属中大医院康复科治疗师 孙武东

　　很多人认为，练哪块肌肉哪里就能瘦，其实不然。东南大学附属中大医院康复科治疗师孙武东表示，减脂是全身性的，局部减脂是不科学的，那些号称能瘦小腿、瘦肚子的局部减脂秘方或产品更不可靠。

　　他解释说，运动时全身都会动起来，消耗能量也是全身性的。当你只运动某一个部位，只能让这个部位的线条更好看，局部减脂很难实现，国外许多研究也证实了这一点。而且脂肪也是一个整体，只能全身成比例地缩减，这也就是为什么女性减肥后胸也跟着小的原因。因此，想要瘦肚子、胳膊等，只能先达到全身减脂，然后再对特定部位进行针对性的训练，起到塑形效果。

　　既然减脂没有捷径，如何高效减脂呢？孙武东要大家记住3点：首先运动强度最好达到最大心率（最大心率为220减去年龄）的60%以上；其次每次锻炼的运动时间至少在20分钟以上，建议40~60分钟，但也不能太久，容易消耗肌肉，使基础代谢降低，不利减脂；最后记住吃大于练，少吃高糖高脂食品。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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