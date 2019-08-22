常常听到身边爱健身的小伙伴抱怨，体重是减轻了，但身材却不好看了。原来这些人在减脂的同时，肌肉也跟着流失了。对此，《生命时报》记者采访了东南大学附属中大医院康复科治疗师孙武东，他说，健身的时候若有一些细节被忽视，就会造成肌肉流失。

1.过分限制热量摄入。很多人在健身期间过分限制热量摄入，殊不知当身体获取不到足够能量时，肌肉会被慢慢分解来维持身体的基本活动。另外，饮食中蛋白质摄取不足，也会使肌肉在运动后得不到足够的营养补充，无法及时修复，进而加快损耗、流失。

2.运动量过大。有些人为了减脂拼命锻炼，以为运动越多瘦得越快、减脂效果越好，其实运动量过大同样会消耗肌肉。人体中有一种对肌肉生长非常重要的氨基酸——亮氨酸，它能够防止肌肉分解，但过量的运动只会消耗亮氨酸，造成肌肉流失。

总的来说，肌肉越练越少最主要的问题是“入不敷出”，即肌肉生长的没有消耗的多。其解决方法是:1.采取“有氧+无氧”训练，因为单纯的有氧运动不能达到良好的增肌效果，每周应进行2~3次力量训练；2.运动后半小时左右加个餐，如吃一个鸡蛋或一小份去皮鸡胸肉，以便更好地修复肌肉。