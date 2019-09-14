运动三分钟就有保健功效

运动能强心、健脑，降低死亡率。但对不运动的人，甚至已经患上心血管疾病或癌症的人，再开始运动会不会太晚？对经常锻炼身体的人，进一步加大运动量能不能更加健康？近日，英国剑桥大学一项研究回答了这一问题：无论之前是怎样的运动量，现在开始运动都与全因死亡率降低有关。

研究人员分析了1.4万名参试者的年龄、身高、体重、饮食、病史等信息，通过问卷调查和运动心率联合监测评估了他们一段时间内的运动状态，并进行了4次随访。

结果显示，相比几乎不运动的低运动量者，中、高运动量的人死亡风险分别要低28%和33%。当他们的运动量增加到10千焦/千克/天和14.4千焦/千克/天时，死亡风险分别降低到38%和42%；几乎不运动的人增加运动量到6.4千焦/千克/天，也能降低24%的死亡风险。研究人员还发现，如果平均每天增加1千焦/千克体重的运动量，比如60公斤者每天运动消耗60千焦热量，约增加3~4分钟的快走，全因死亡风险将降低22%、心血管死亡风险降低25%、癌症死亡风险降低12%。

由此研究人员估算，如果每人都能达到世卫组织推荐的最低运动量5千焦/千克/天，将可避免93%的运动量不足相关死亡。这一研究结果令人欣慰，尤其对患有心血管疾病和癌症的中老年人群来说，仍可通过增加运动量获得保健功效。▲（雷 妍）