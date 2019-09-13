“售卖杂志抵学分”，药师协会竟如此考核？

学分是修的，不是买的，这是规矩，也是常识。不过，最近，据央视财经《经济信息联播》报道，国务院第六次大督查第二督查组赴山西省药师协会明察暗访发现，执业药师仅需花300元购买3段75分钟的音频，即可完成45个学时、15个学分的学习任务。此外，通过购买全年12个月的杂志并答题后，也算15个学分。

每年45个学时、15个学分，是中国药师协会《执业药师继续教育管理试行办法》中的规定。然而，这项为了保持执业药师专业水平的措施，却成了一些药师协会巧立名目收费敛财的工具。

报道中，当督查组工作人员问“反正怎么算学分标准都是你定，你定了就能？”时，当地有关部门负责人的回答干脆利落——“是”。从这样的回答中，还是可以轻易窥见管理的个人化和随意性。

据统计，自2016年6月至2019年6月，山西省药师协会共收取继续教育培训费、会费等共计2270万元。按照《山西省执业药师继续教育管理办法》规定，执业药师继续教育可适当收取费用，但是要以补偿成本为原则，而执业单位应承担执业药师继续教育所需经费。也就是说，收费应基于补偿成本的考虑，不能过高；费用应该是执业单位承担，而不是执业药师个人。

现实的尴尬在于，一来，一些执业药师怀有“花钱省事”的心态，通过“购买”轻松完成继续教育的考核，心甘情愿；二来，药师协会通过直接售卖网课、杂志的方式，既可以“完成”培训工作，又可以“创收”。真可谓，各取所需，“互惠互利”。

那么，在这看似“双赢”的交易中，就没有人受伤吗？显然是有的：广大的用药患者。

因为，对患者来说，执业药师的专业能力和职业素养，本身就是一份安全保障，如果这份保障是轻轻松松就可以“买”来的，那么就要大打折扣。出了用药安全问题，他们就是直接受害者。

祸患积于忽微，对于督查组发现的问题，一定要严肃对待，一一追责到位、处处落实到底。这不仅是在为用药患者打造安全堡垒，同时也是在挽救当地的执业药师和行业协会自身。毕竟，弄虚作假从来不是什么“双赢”，而是毁人毁己的“多害”。