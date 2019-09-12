送医进社区 京大医院义诊活动走进北京通州养老院

时值金秋，双节将至，9月12日，在一年一度的中秋节的前夕，京大医院组织了一场医疗进社区的公益活动，为北京通州无忧之家养老院的老人们义务问诊。

京大医院院长夏梦正在为老人进行中医脉诊

在活动现场，参与义诊的医生和护士们先和老人们“唠家常”，让略显紧张的老人们心情放松下来。参与义诊的医生表示，义诊不仅仅是来给老人们检查身体，让他们感受到温暖和体贴也是义诊活动的一个重要组成部分。

在随后的问诊中，京大医院院长夏梦带领京大医院医护人员分别给老人们进行了细致的身体检查，对老人们的身体健康情况进行了详细的评估和诊疗。

医生正在为老人进行中医脉诊

活动现场，除了养老院的老人之外，周围社区的很多老人也闻讯前来参加问诊互动。京大医院的医护人员细心的为每一位到来的老人进行了中医脉诊、口腔诊疗、穴位针灸、推拿按摩、测量血压以及内科的常规相关检查，并在诊疗过程中为老人们科普了一些健康养生小常识。

医生正在为老人进行口腔检查

据了解，整个义诊活动持续了两个多小时，轻松而严谨，诊疗过的老人们笑逐颜开，久久不愿离开。据医生介绍，让老人们进一步了解常见病的相关防治知识，培养健康生活方式，养成早预防、早发现、早治疗的健康生活习惯，达到未病先治才是确保健康的重要手段。

医生为老人送上中秋小礼品

活动中，京大医院还为老人们带来了包括月饼、水果及日用品在内的慰问品。

京大医院院长夏梦表示，这样的义诊活动以后会定期开展下去，让更多养老院的老人们足不出户就能享受到优质的健康诊疗和服务，并让更多的老人感受到社会大家庭的温暖和关怀。