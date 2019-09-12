百度与人民卫生出版社战略合作 共建权威医学知识体系

中新网9月11日电 9月10日，百度与人民卫生出版社(简称人卫社)正式签署战略合作协议，双方将基于百度领先而全面的人工智能技术、人卫社顶级的医学内容和专家资源，共同建设中国最权威的循证医学知识体系，并携手推动适合中国国情的CDSS(临床辅助决策系统)持续落地。此外，双方还将在医学知识生产、传播和应用等方面展开多维度全方位的合作，共同努力提升中国基层医疗服务，促进全民健康生活。

作为保障民生的重要一环，如何专业高效地提供基层医疗服务，向来备受各界瞩目，其中，基层医生能力提升尤为关键，只有基层医疗质量获得了广泛而权威的认可，患者才能更多的信赖基层机构，分级诊疗的闭环才能最终形成。提升医生能力，关键在于在临床的环境中，以最有效的方式在最恰当的时候把标准化、规范化的决策支持信息呈现给医生，这其中一方面需要以基于权威医学知识构建的核心内容知识库为基础，另外一方面需要人工智能技术结合临床实际，真正做到知识高效的推送与临床实际判断。

百度公司在提出人工智能发展战略后，也尤其关注对医疗行业的AI赋能。2018年百度成立智慧医疗部门，以人工智能技术为基层医疗赋能，近期升级AI医疗品牌为“灵医智惠”。灵医智惠以“循证AI赋能基层医疗”为愿景，致力于服务院内院外全场景，助力基层医疗服务能力的提升。其中，针对医生能力提升的CDSS(临床辅助决策系统)已经在全国超过1000家医疗机构落地并收获广泛好评。

此次双方签署战略合作，依托人民卫生出版社的图书、学术专著、诊疗指南、专家共识、临床病例等海量权威的医学知识内容资源，利用百度自然语言处理、语义理解、知识图谱、机器学习、深度学习等领先的人工智能技术优势，将对医学内容资源进行结构化、标签化及聚类，共同建设医疗行业最权威的循证医学知识体系，让更多基层医务人员有更全面准确的医学信息作为参考和学习。

此外，双方还将发挥各自优势，通过百度大脑AI技术和医学知识的融合，开发符合中国国情的CDSS(临床决策辅助系统)，为基层医疗人员提供有效支持。

一方面，人民卫生出版社是世界卫生组织全球唯一卫生信息和出版合作中心，拥有优质丰富的内容资源、专家资源和用户资源。另一方面，百度作为中国人工智能的头雁，具备全面而先进的语音、图像、自然语言处理、知识图谱等开放技术、开发服务能力，以及AI领域的综合解决方案。

签约现场，人民卫生出版社董事长、党委书记郝阳表示，百度是全球最大的中文搜索引擎，也是全球领先的人工智能公司。双方战略合作建设医疗行业最权威的循证医学知识体系，对于落实国务院“健康中国2030”战略规划，迎接“健康应用全面智能连接”的时代有着重要的基础建设意义，而“符合中国国情的基层CDSS”也将有助于提升基层医疗效率和医疗质量，分担三甲医院重担。

百度智慧医疗、“灵医智惠”总经理黄艳也再次公开表示，医疗行业与AI技术的融合过程必将坎坷，闭门造车绝不是AI时代的精神，希望可以用开放共赢的态度，与合作伙伴共同推动AI在医疗健康领域的应用。人卫社出版规模大、产品质量高、综合实力强，是国内领先、国际上有重要影响力的医药卫生出版传媒企业。此次，双方结合医学专业能力与人工智能技术，在医学知识构建、基层临床辅助决策系统搭建等方面开展紧密合作，将共同为中国医疗特别是基层医疗的赋能提供助力。

人民卫生出版社与“灵医智惠”在AI医疗领域具有广泛的共识。基于人工智能技术，双方将在多个维度共同发力，通过品牌、课题项目、市场、渠道等多方面，打造共有品牌，共享知识产权，合作国家课题，推动权威性专业性知识的传播，积极在AI医疗方向不断拓展合作领域，不遗余力地推进合作的深化和升级，为AI+医疗带来有益探索成果。