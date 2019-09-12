25分钟桑拿 相当于骑行

不仅国人爱洗桑拿，芬兰人也对桑拿有一种独特的“执念”。近日，美国《预防》杂志网站总结了洗桑拿的6个益处。

1.相当于有氧锻炼。德国马丁路德大学的研究者发现，蒸25分钟的桑拿浴与中等强度运动一样累。人们的心率和血压在蒸桑拿期间上升，与在中等强度下骑自行车效果相似。桑拿的热气对心脏施加了压力，等同于有氧锻炼。

2.对心理健康有益。东芬兰大学的研究者发现，洗桑拿浴可以改善心脏自主神经系统的平衡，导致迷走神经张力增加，交感神经张力下降，这意味着身心能得到放松。此外，研究也证明，洗桑拿浴的次数多，将来患精神病的风险低。

3.有助于控制血压。东芬兰大学研究者发现，与每周只洗1次桑拿的同龄人相比，每周洗4~7次的男性患高血压的风险要低50%。这是因为，洗桑拿时身体温度上升，血管扩张，能改善血管功能；洗桑拿出汗会失去部分体液，对降低血压起一定的作用；洗桑拿后的身心放松感也能降低血压。

4.增强免疫系统功能。波兰克拉科夫体育学院研究者发现，洗15分钟的桑拿就能增加白细胞、淋巴细胞、中性粒细胞和嗜碱性粒细胞的数量，是免疫系统功能得到增强的表现。

5.改善心脏功能。东芬兰大学的研究人员对芬兰男性进行了长达20年的随访后发现，洗桑拿的次数越多、时间越长，死于心血管疾病的可能性就越小。

6.降低卒中风险。东芬兰大学的研究者发现，与每周只洗1次桑拿浴的同龄人相比，每周洗4~7次的男女参与者卒中的可能性要低61%。即使控制了卒中的风险因素（如糖尿病、体重指数、饮酒和体力活动），这种相关性仍然存在。（王海洋 编译）