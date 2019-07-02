洗次桑拿相当于中强度运动

德国一项新研究给不爱运动的人带来好消息——洗个桑拿也可以起到短时间适度锻炼的效果。

该研究由德国马丁路德大学和柏林医学中心联合开展。为探究洗桑拿对心血管系统的直接影响，研究人员招募19名志愿者参与试验。参试者分多次洗桑拿或借助功量计进行自行车骑行运动。通过实时进行的血压和心率监测，研究人员发现，洗桑拿期间的血压水平和心率达到了中等强度运动效果。研究报告发表于国际学术期刊《医学补充疗法》上。

马丁路德大学萨沙·凯特尔堡博士说：“洗桑拿相当于一个身体做功的过程，其长期的积极影响与体育活动相似。洗桑拿并不是身强体壮的‘大力士’专享福利，任何能承受轻度到中度运动压力的人都可以通过桑拿健身。但是，血压低的人应该谨慎，因为桑拿浴后，他们的血压水平可能会低于洗浴前。” 萨沙·凯特尔堡博士提醒，让人大汗淋漓的桑拿浴后，一定要及时补充水分。▲ （林 帆）