豫章新韵百花绽，金龙鱼1:1:1舞出好比例

9月5日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛南昌站在南昌青山湖万达广场火热开赛。

鄱阳之滨的南昌，是一座有着悠久历史的文化名城，因“昌大南疆、南方昌盛”而得名。初唐四杰王勃在《滕王阁序》中称其为“物华天宝、人杰地灵”之地。在这样一座充满健康活力的城市，广场舞已经成为广大群众体育文化一种表现形式，此次“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛，正好展示了南昌人积极向上的精神风貌。

共舞金龙鱼主题舞曲《1:1:1舞出好比例》

“快乐健康是追求幸福的起点，就像1:1:1黄金比例”，随着《1:1:1舞出好比例》背景音乐的响起，参赛队员们在导师的带领下统一着装跳起了金龙鱼主题舞曲。根据赛制，在第一阶段，现场评委将从舞队的动作准确度、整齐度以及舞者的精神面貌三个方面进行打分。

“希望通过这次活动推广全民健身，让大家健康舞出好比例”，本次大赛南昌站总领队，同时也是南昌舞友之家广场舞俱乐部的会长白雪告诉记者，“这次比赛让大家意识到了，团结才能舞得更快乐”。

比赛进行到第二阶段的自选曲目环节时，气氛更加热烈了起来。在这个环节里，各支参赛舞队将在编舞、着装、情节设置等多方面进行激烈的比拼。

风格鲜明的民族舞

在新中国成立七十周年之际，开心快乐水兵艺术团选择了《我和我的祖国》这支舞来向祖国献礼。作为广场舞队中较为难得的男同志，快乐水兵艺术团的赵明团长介绍，团队中的大家大都是退休人员，因为广场舞而结缘，成立广场舞队的目的之一也是希望能广交朋友。

身着旗袍的舞者

“更有那情深意长人仙灯，画的是人仙相配系红绳”，丰和新城越剧团舞队的越剧表演则唯美典雅，极具江南灵秀之气。还有充满异域风情又活力四射的西班牙斗牛舞、刚柔相济充满了潇洒飘逸与阳刚威仪的响扇舞……比赛现场百花齐放共争艳。

精彩的表演之外，主办方还在活动现场设置了金龙鱼游戏区和现场问答环节，吸引大小朋友参与互动，在欢声笑语中，“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念也得到了深入的理解。

选手在金龙鱼活动区合影

金龙鱼作为国民餐桌上的科学好油，金龙鱼1:1:1黄金比例调和油自上市以来，始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。以舞为媒，以食为缘，传达吃动均衡的健康生活理念，是广场舞大赛的初衷，也是金龙鱼牵手2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会这三大奥运会，大力推广健康生活方式的有益实践。

看到这里小伙伴们是否已经按耐不住，想要参赛了呢，小编特地为大家准备了赛事举办路线，快带上你的舞蹈在你的城市C位出道吧！