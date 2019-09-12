家有出生缺陷患儿可获医疗救助

9月12日是中国预防出生缺陷日。记者11日从省卫健委获悉，为了预防出生缺陷，我省在12家定点医院开展先天性结构畸形救助项目，为患儿提供医疗费用补助，自付部分大于3000元均可得到救助。

出生缺陷是指婴儿出生前发生的身体结构、功能或代谢异常，是导致早期流产、死胎、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因。出生缺陷病种多，病因复杂，目前已知的出生缺陷超过8000种，基因突变等遗传因素和环境因素均可导致出生缺陷。据悉，陕西省婴儿死亡率由2005年的24.15‰下降至2018年的2.96‰，实现13年连续下降。

出生缺陷严重影响儿童的生存和生活质量，给患儿及其家庭带来巨大痛苦和经济负担。我国每年有80万~120万名出生缺陷儿出生，其中30％～40％患儿在出生后死亡，约40％患儿将成为终身残疾。

出生缺陷预防比治疗更重要，积极实施出生缺陷“三级预防”，把好孕前、产前和新生儿筛查这三关，可最大限度防治出生缺陷。目前，陕西省已在西北妇女儿童医院（陕西省妇幼保健院）、西京医院、西安交通大学第一附属医院、西安交通大学第二附属医院、陕西省友谊医院、西安市儿童医院、西安市红会医院、西安市第三医院、宝鸡市妇幼保健院、渭南市妇幼保健院、汉中市中心医院、延安大学附属医院12家定点医院开展先天性结构畸形救助项目，为患儿提供医疗费用补助。

该项目救助病种涵盖神经、消化、泌尿与生殖、肌肉骨骼、呼吸及五官六大系统72种先天性结构畸形。18岁以下儿童在定点医院接受诊断、手术、治疗和康复的，医疗费用报销之后自付部分大于3000元的均可得到救助。自付部分在3000~4000元之间，补助3000元；自付部分超过4000元的，按自付费用的75％予以补助，最高可获得3万元救助金。

温馨提示

出生缺陷“三级预防”

一级预防：防止出生缺陷的发生。一级预防是在孕前及孕早期阶段的综合干预来预防出生缺陷的发生，是防止出生缺陷发生的第一道防线。主要包括健康教育、婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸等。

二级预防：减少出生缺陷儿的出生。二级预防是指采取医学手段，对适龄妇女孕期进行产前超声检查、产前筛查和诊断，以及时发现胎儿是否存在出生缺陷，避免严重出生缺陷儿的出生。

三级预防：对新生儿的相关疾病筛查。三级预防是指对出生后的新生儿进行的相关疾病的筛查。筛查苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、听力异常，及早发现和治疗出生缺陷儿，最大限度地减轻出生缺陷的危害，提高患儿生活质量。