9月11日上午，“2019欧亚经济论坛第二届国际中医药交流合作论坛”在西安市中医医院召开，来自菲律宾、法国、匈牙利、吉尔吉斯斯坦、韩国、日本、泰国7个国家8个代表团，国内著名中医专家，省内外相关领导近500人参加了本次会议。

本次论坛由西安市卫生健康委员会、西安市人民政府外事办公室主办，西安市中医医院承办，以“弘扬中医药文化，造福人类健康”为主题，是一次共同绘就传统医学发展新蓝图的盛会。来自7个国家8个代表团的与会代表和西安市卫生健康委员会主任刘顺智签署了友好交流合作备忘录。

陕西省中医药管理局局长马光辉表示，中国中医药国际化不仅仅是方法和策略上的选择，也必然是战略性的选择。西安市委、市政府高度重视中医药发展，西安将会坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将中医药资源优势创造性转化，维护人民健康，促进经济发展、科技创新、生态保护和文化繁荣。

据了解，目前，中医药已经传播到183个国家和地区，中外政府已签署了86个专门的中医药合作协议。每年有13000多名留学生来华学习中医药，约20万人次境外患者来华接受中医药服务。30多个国家和地区开办了数百所中医药院校。在中国的援外医疗队中，中医药人员约占总数的10%。此外，中医药在重大疾病防治方面，如青蒿素快速防治疟疾技术方案在东南亚、非洲等疟疾高发地区的应用，有效地降低了发病率，挽救了无数病人的生命。中国政府积极支持世界卫生组织发展传统医药。中医针灸列入世界非物质文化遗产名录，《黄帝内经》《本草纲目》列入《世界记忆名录》。