屠呦呦：心中有国家 造福无国界

中国中医科学院首席研究员屠呦呦，中国首个诺贝尔生理学或医学奖得主，用创新性的研究为世界带来了迄今最重要的抗疟疾药——青蒿素。受益于此，数百万疟疾患者重获生机。

1930年12月30日，浙江省宁波市开明街508号屠家男主人，从《诗经·小雅》“呦呦鹿鸣，食野之蒿”中撷取“呦呦”二字，为刚刚降生的女儿取名。不曾想，女儿的一生事业就此与青蒿密不可分。

高中毕业，屠呦呦考取北京大学医学院药学系；大学毕业后，专精现代生药学的她被分配到中医研究院中药研究所；工作不久，她自愿脱产学习中医药，走进祖国传统医药“宝库”；1969年，39岁的屠呦呦受命从中药中寻找治疗疟疾的突破……正是源于对中医药的积淀认知，屠呦呦成功从1600多年前的中医药典籍中获得灵感，有效提取出抗疟利器青蒿素。

一切仿佛是冥冥注定，背后却是科学家非凡的洞察、广阔的视野、顽强的信念和无私的奉献：为尽快研发出药物，她意志坚定，克服艰苦条件，即使不断失败也从不放弃；为保证病人用药安全，她带头试药；为获取第一手资料，她冒着酷暑奔走在海南疟区；为了研究稳步持续推进，她牺牲个人和家庭生活，把孩子托人照顾，独自咽下为人母的思念和愧疚……而当任务完成、艰难时刻过去，她又在其后漫长的岁月里选择继续低头耕耘，直到诺奖将她推至闪光灯前。面对如今接踵而至的表彰，屠呦呦将成就归功于参与研究的科学家集体。

“青蒿素的抗药性，治疗红斑狼疮等还要继续研究。”屠呦呦以不变的淡定、执着，诠释着科学家“心中有国家、造福无国界”的大爱情怀，在青蒿素后续研究之路上奋力前行。