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吃了两年芦荟胶囊， 肠子竟穿上“豹纹衣”

罗悦

2019年09月12日08:55 来源：长沙晚报

　　53岁的罗女士为治疗便秘吃了两年芦荟胶囊，结果近日检查发现肠子穿上“豹纹衣”，原来是患上了大肠黑变病。医生提醒，大便不通畅要及时就医，养成良好的生活习惯，不能盲目导泻。

　　罗女士一个月前出现食欲不振、厌油的情况，住进湖南省人民医院消化内科病房。复查肠镜时医生发现罗女士的肠子竟然穿上了“豹纹衣”。原来，罗女士一直受便秘的困扰，听说芦荟排毒效果好，于是吃了两年芦荟胶囊，这件“豹纹衣”就是由此导致的大肠黑变病。医生表示，罗女士大肠黑变的情况停用泻药后大约半年到一年的时间可自行好转，无需特殊治疗。

　　省人民医院消化二科主任刘鹏主任医师指出，治疗大肠黑变病首先需停用泻剂，寻找便秘原因；培养良好的生活、饮食及排便习惯，通过改善便秘及停用蒽醌类泻药，必要时换用油性的缓泻剂、渗透性通便剂或肠道促动力药促排便；调整肠道菌群，以减轻或治愈大肠黑变病；平时积极改变生活习惯，不可盲目导泻。

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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