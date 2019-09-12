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二胎妈妈腿肿没重视致急性心衰

彭放

2019年09月12日08:54 来源：长沙晚报

37岁的张女士怀上二孩31周多，近期小腿浮肿，逐渐蔓延到大腿、腹部，直到出现胸闷、气促等症状，才到长沙市中心医院检查。经产科医生检查，张女士已经出现了重度子痫前期合并急性心衰，险些危及母子生命。

从孕晚期开始，张女士的小腿有点水肿。随后，水肿越来越严重，从小腿逐渐蔓延到大腿、腹部，连手和脸部都有点肿了。9月4日晚，她突感胸闷、气促，躺下后更加喘得厉害，非要坐起来才略感舒服。第二天一早，张女士由家人送往长沙市中心医院。入院时，她严重呼吸困难、嘴唇发绀、双肺布满湿罗音，血压高达170/110毫米汞柱，情况十分危急。

该院产科医务人员迅速开辟绿色通道，并联合心内科医师紧急会诊，通过降压、利尿、吸氧等处理后，张女士的症状明显缓解。但由于病情危重，如果继续妊娠，后续风险非常高。医生与家属沟通后为其实施剖宫产术，经过治疗，目前母女恢复良好。

该院妇产科主任饶丽娟分析，张女士孕晚期已表现出明显的妊娠期高血压症状，但她没有按医嘱按时产检。妊娠期高血压疾病的进展非常迅速，一旦病情加重，容易引发心力衰竭、子痫、心脑血管意外等严重并发症。饶丽娟提醒，孕妇一定要重视孕期保健和定期产检，特别是年龄超过35岁的高龄产妇，一旦有不适的症状，要尽快就医，避免严重并发症的发生。

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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