吃海鲜要煮熟蒸透 不然后果可能会很严重

石家庄市疾控中心昨日发布健康提醒：秋季正是大量海鲜上市的时节，蟹肥虾美鱼香，人们在品尝美味的同时，也存在健康隐患。

市疾控中心卫生与食品营养所陆辉介绍，鱼类、毛蚶、螺蛳等海产品体内常存留有各种致病性弧菌、甲肝病毒等，若食用时加热不彻底，可引起恶心、呕吐和腹泻等食物中毒症状，严重者可导致败血症和神经系统疾病。每年我国因食用被污染的海产品而引起的食源性疾病占有较大比例。

值得提醒的是，近年来弧菌（如副溶血性弧菌、创伤弧菌等）性感染发病渐渐增加，弧菌性感染以沿海地区为多，这些弧菌生活于海水或淡水，发病多见于夏季或秋季，或患者有去沿海地区旅游及进食海产品史，感染可引起败血症，应引起重视。每年我国都有因加工或食用鱼类感染创伤弧菌而致病的报道。

创伤弧菌是分布极广的海洋细菌，自然生存于近海、海湾的海水及海底沉积物中，可自海水、贝壳类及海鱼中分离到。发病以夏季为多。一旦感染上，发病急，常在进食后24小时发病。患者大多有发热、畏寒、呕吐及腹泻症状。除经口感染外，可经皮肤伤口入侵而发生局部感染。病情发展很快，75%的患者在入院48小时内因多脏器功能不全而死亡，被称为“海洋中的无声杀手”。慢性病伴免疫功能低下者、高龄、糖尿病、血液病患者感染此菌易发生严重败血症。

那么，如何预防海产品引起的食源性疾病？陆辉为您开出“防控健康套餐”：

一、食用海产品或水产品前要充分煮熟、蒸透，因高温可以杀死细菌；若出现腹泻、呕吐症状及时去正规医疗机构就诊。

二、到海边戏水时、或生吃海鲜时一定要做好保护措施，特别是肝功能不良者或身体有伤口者，以免被创伤弧菌侵袭导致感染；处理海鲜时应戴手套，以防止扎伤。

三、要讲究个人卫生，饭前便后勤洗手，保证充足的睡眠，提高自身机体免疫力。（记者 李惺）