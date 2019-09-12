药学门诊理应成为医院的标配

同时服用多种药物应该注意哪些问题、如何更好地服用高风险药物、哺乳期妇女应该如何用药……不知如何安全用药怎么办？经过前期试点和充分准备，北京22家市属医院于8月起全面开设药学门诊，为患者用药指导开通门诊服务通道。截至目前，市属医院共开设药学门诊68个，患者可通过京医通平台预约挂号、医院APP挂号平台或现场自助机挂号，在22家医院进行药学门诊就诊。（9月11日《北京青年报》）

近年来，一些医院零星尝试过开设药学门诊，但从去年开始，药学门诊呈现出加速发展趋势。比如去年8月，上海52家医院开设药学门诊，使药学门诊具有了较大的规模。去年9月，广州市发改委出台文件，明确药学门诊收费标准，让药学门诊收费有了法定依据。这次更进一步，北京22家市属医院都开设药学门诊，这就意味着，开设药学门诊不再是自发行动，而是需要跟上脚步的统一行动。照此趋势发展，药学门诊将变得越来越普遍。

其实，药学门诊理应成为较大医院的标配。医院科室越分越细，好处是术有专攻，单一疾病研究得更透彻，但坏处是，医生过于集中于单一疾病，对其他疾病了解不足，在开药时容易顾此失彼。以前，大内科医生开药，会考虑患者所有内科疾病，但现在医生通常是各看各的病，各开各的药，患有多种疾病的患者，同时服用五六种甚至更多药品，是常见现象。在这些药中，难免会出现重复或相互冲突等问题，假如没有人进行统筹协调，用药就容易出现混乱。

药学门诊的作用不容低估。比如，特拉唑嗪对治疗前列腺增生有特效，前列腺增生的患者到泌尿外科看病时，医生很可能为他开这种药。假如他同时患有高血压病，内科医生很可能根据自己的喜好选用降压药。单独来看，两位医生的处方都不会有问题，但到了药学门诊，药师就会发现，特拉唑嗪具有极强的降压作用，必须统筹考虑两种疾病来灵活用药。这只是一个典型的例子，类似情况还有很多。此外，药学门诊还可以实施毒副作用监测、指导高风险用药等。

但也要看到，药学门诊的发展还面临不少难题。《处方管理办法》第三十六条规定，药师经处方审核后，认为存在用药不适宜时，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师。药师没有处方权，为处方纠错可以，向患者提建议也行，但当前还无法按照自己的意愿优化处方，即使为处方纠错，也需告知医师，由医师修改。假如严格按此操作，药学门诊的效率将会很低。

药学门诊的健康发展，需要明确的规则来保驾护航，既应赋予药师修改处方的一定权限，又要避免影响到医师的合理诊疗。医师和药师各有所长，开设药学门诊，具备让两者特长相加的外在形式，但只有完善药师参与诊疗的制度，厘清双方的权利与责任，方能赋予外在形式以丰富内涵，让医师和药师实现内在融合与相互提升，共同为患者提供优质的药事服务。（罗志华）