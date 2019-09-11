康宝莱在北京体育大学设立教育基金助力冰雪运动发展

中国网财经9月10日讯(记者 段思琦) 直销巨头康宝莱今日宣布，将捐赠905万元在中国成立冰雪运动发展专项基金，主要用于冰球运动的校园普及与冬季运动项目营养膳食研究。同时，康宝莱正式被中国冰球协会授予“中国冰球运动营养指导单位”的称号。康宝莱中国区总裁郭木在接受记者采访时表示，康宝莱目前在全球的业务当中，中国目前排第三，未来有希望，也力争推动中国的业务在未来若干年能够去到第二，甚至成为第一。

郭木指出，对康宝莱而言，中国区有望提升对全球销售的贡献，机会主要来自三大方面，第一是中国经济发展速度快；第二，“健康中国战略“推动了与健康相关的各个领域的蓬勃发展；另外，中国拥有庞大的人口基数，尤其是中等收入群体正不断成长扩大，这部分人群对健康生活有着巨大的需求。

“公司未来将从五个方面来提升中国市场的销售：从培养直销伙伴、加快产品创新、推动数字化转型、打造品牌年轻化、推进创新和本土化等方面，推动中国区的业绩增长。” 郭木如是说，“现在非常年轻的‘屏幕后的一代’他们很多的行为是在线上。数字化转型提供了另外一个很重要的发展的基础。过去康宝莱很多营销活动都是在线下，而现在线上提供了一个很重要的空间，82%我们的营销伙伴就是年轻人。所以说如何提供更有利的数字化工具来帮助，赋能于他们，这是我们未来发展另外一个很重要的基础。”

康宝莱中国区董事长郑群怡随后表示，今后中国发展有几个方向，其中数字化和产品创新可能是我们目前说得最多的两个。从产品来讲，我认为一个公司的好坏，产品是它的最终的根本。今后我们面临的是有更多的创新，不光是产品，从包装到各个层面都需要创新，以改善客户的体验。这个创新同时对我们提出的要求也是要尽快开创我们品牌的种类。所以我觉得产品创新和尽快投入市场是我们今后要做的一件大的事情。

随着北京冬奥会的临近，国家正着力推动践行“三亿人参与冰雪运动”。今日，康宝莱国际联席总裁兼首席健康营养官John Agwunobi 在“康宝莱冰雪运动发展基金”捐赠仪式上表示：“康宝莱一直以来都致力于向大众传递营养+运动的健康生活方式，并积极支持世界各地的运动赛事。目前，我们已经在全球范围内赞助了超过200个赛事、运动队和运动员，以优质的营养产品，确保他们时刻保持巅峰状态。联合北京体育大学推动冰雪运动发展与我们的企业愿景高度契合，希望通过双方未来紧密的配合，为健康中国行动和冰雪运动的发展持续贡献力量。”

关于设置冰雪运动专项基金的目的，郑群怡向记者表示，“我们此次成立康宝莱冰雪运动发展基金，主要做两件事情，一是跟中国冰球协会一起做“全国冰球先锋行”活动，预计三年资助全国80所学校，协助成立15支校园冰球队，包括给学校捐赠冰球教材、装备、液态仿真冰场等来推动冰球运动在我国中小学及各大高校的普及，特别是从小朋友做起，从小培养他们对冰雪运动的热爱，推动中国冰雪运动的长期发展。 另外，我们会跟北京体育大学合作设立“康宝莱冬季项目运动营养研究中心”，通过跟北京体育大学合作，在冬季运动的膳食营养方面特别深入研究，支持国家队备战冬奥。”