全国妇幼健康促进公益项目暨健康河北走进张家口主题宣传活动在河北举办

每年9月12日是我国预防出生缺陷日。为贯彻落实《健康中国行动》和国家卫生健康委相关工作部署，积极推进妇幼健康促进行动，10日，“全国妇幼健康促进公益项目暨健康河北走进张家口”主题宣传活动在河北省张家口市举办。

中国人口宣传教育中心副主任黄长群向张家口市卫生健康委员会授牌

中国人口宣传教育中心副主任黄长群、河北省卫生健康委员会副巡视员范素文、张家口市副市长吴向阳等领导出席，邀请北京妇产医院、深圳医院、河北省妇幼保健中心专家授课。张家口市卫生健康委主要领导、市、区（县）妇幼保健机构相关人员、社区居民等近300人参加。

本次活动开展了“燕赵健康大讲堂”、“出生缺陷义诊咨询”和“特殊儿童公益关爱”等系列活动，分别面向妇幼保健系统工作人员、备孕及孕妇家庭、出生缺陷患儿家长等人群进行了政策宣讲、健康科普和爱心捐赠。同时，张家口市也正式成为“全国妇幼健康促进公益项目—宫颈癌和出生缺陷防控”试点城市之一。

河北省卫生健康委员会副巡视员范素文致辞

黄长群指出，实施健康中国行动，不仅要开展健康的宣传，而且要聚焦当前人民群众面临的主要问题和影响因素，开展专项的疾病预防控制和健康促进行动，维护全生命周期的健康。全国妇幼健康促进——宫颈癌防控和出生缺陷防控公益项目的发起，旨在从影响妇女儿童健康的主要因素入手，通过筛查干预等手段预防出生缺陷和女性宫颈癌，普及妇幼健康科学知识，培养健康行为和生活方式，提升妇女儿童健康素养水平。项目自2019年5月份启动以来，得到了各级卫生健康机构的积极响应和参与，已累计开展各类宣教培训30余场，参加培训的妇幼医护人员超过2000人。同时，部分地方政府在项目过程中探索先进模式，前移预防关口，通过购买公共卫生服务的方式将孕妇无创产前筛查和女性宫颈癌筛查纳入本地民生实事工程，普惠群众，为公益项目深入开展提供了坚实基础。

针对对河北省目前妇幼健康方面的问题，范素文指出，2018年河北省出生缺陷总发生率为109.96/万，与去年的103.34/万相比略有上升，出生缺陷防治任重道远。妇女宫颈癌目前也是困扰河北省妇幼健康的重大疾病，根据宫颈癌的筛查统计结果显示，阳性率大约为10万分之158。近年来，河北省着力强化四重保障，筑牢三道防线，落实三项举措，扎实推进孕前保健和产前筛查工作，出生缺陷高发势头得到有效遏制，农村妇女“两癌”筛查项目实现全省覆盖。在河北省委、省政府的财政支持下，2019年河北省率先为省内户籍及常驻孕妇提供无创产前免费筛查检测服务，这一惠及全省孕产妇的有力举措成为前移预防关口、降低出生缺陷的最佳实践，将实现省内出生人口质量的全面提升。

张家口市副市长吴向阳致辞

张家口市副市长吴向阳表示，张家口作为2022年冬奥会雪上项目承办城市，对普及全民健康教育、提升人口素质、打造城市健康文化负有义不容辞的责任。市委、市政府将集全力提升城市健康经济规模，加强全民健康素养水平的提升，实现打造健康冬奥的总体目标。张家口市近年来加大力度提高妇幼健康、防控出生缺陷，加强制度保障，建成了覆盖城乡、涵盖孕前、孕期、新生儿各阶段的三级出生缺陷防控服务体系，全市各项妇幼健康工作考核已逐步纳入政府信息化考核平台，通过信息化管理的科学手段提升妇幼健康服务水平，为办好健康冬奥夯实人口基础。

启动仪式结束后，黄长群一行前往张家口市残疾人康复指导中心进行了走访调研，在脑瘫儿童康复部与正在接受物理治疗肢体综合训练的患儿及陪同家属展开交流互动，并与华大基因副总裁杜红宝一起向康复中心捐赠了价值7.5万元的免费基因检测名额（出生缺陷4万，宫颈癌3.5万）。

华大基因向张家口市妇幼保健院捐赠价值7.5万元基因检测产品

由河北省卫生健康委员会健康河北指导中心主办的“燕赵大讲堂”也同步在张家口举办讲座。分别邀请到河北省妇幼保健中心副主任李进华、首都医科大附属北京妇产医院产前诊断中心副研究员王一鹏、华大医学专家顾问渠新风从政策解读、出生缺陷防控、宫颈癌防控等方面进行授课，健康河北官微平台进行全程网络直播，当日线上观看人数共180万人次。开展“出生缺陷早预防，健康中国我行动”义诊活动在张家口市妇幼保健院进行，为就诊孕妇和家属提供有关出生缺陷防控、孕期营养咨询。

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我国出生缺陷现状

出生缺陷是影响人口素质的重要因素。我国是世界人口出生缺陷率高发国家之一，全国出生缺陷发生率约为5.6%，每年出生缺陷儿约100万例，平均每35秒就有一个出生缺陷儿出生。随着全面“二孩”政策实施，高龄孕产妇比例上升，出生缺陷比例也逐渐增高。2018年全国出生人口约1744万人，预计出生缺陷总数98万，而到2020年预计出生缺陷总数将达到113万人。出生缺陷严重影响儿童生存和家庭生活质量，给患儿和家庭带来极大的精神、伦理和经济压力，也成为全面建设小康社会、实现健康中国战略必须解决的问题。

根据全国出生缺陷监测数据显示，我国围产期出生缺陷总发生率呈上升趋势。但让人心痛的是，仅有20%-30％患儿经早期诊断和治疗可以获得较好生活质量，30%~40％患儿在出生后死亡，约40％将成为终生残疾（2013年数据）。但对于可以避免的先天残疾，通过实施三级综合防控，能有效预防和控制60%-70%的出生缺陷。唐氏综合征、耳聋、地中海贫血、新生儿遗传代谢性疾病等严重出生缺陷疾病，属于已知基因及发育代谢相关的出生缺陷，遗传基因起到决定性作用，致病原因明确。针对这类疾病开展“早诊断、早发现、早干预”的检测、预防措施效果显著。

我国宫颈癌防控现状

宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤之一。根据世界卫生组织统计，全球每年有将近50万宫颈癌新发病例，其中我国新发病例数量占到全球新发病例的28%，而每年死亡病例则占到亚洲的1/4-1/3。并且随着人口流动性加大和传统观念的改变，发病率明显上升且趋于年轻化。

我国面临着严峻的宫颈癌防治形势，近年来随着人口流动性加大和传统观念的改变，发病率明显上升且趋向于年轻化，在35-39岁人群中出现高峰，对于30岁以上的女性，WHO推荐的最有效的宫颈癌预防手段依然是宫颈癌筛查。